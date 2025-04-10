Почти сутки его местонахождение оставалось неизвестным, что вызвало тревогу как у семьи, так и у правоохранителей

Фото пресс-службы ДП области Абай

Сутки полицейские и неравнодушные жители села Маканчи искали 13-летнего Кайсара Кайратулы. Мальчика нашли в трех километрах от дома в районе нагорья Жай Төбе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

– Как выяснилось, причиной ухода стал отобранный у подростка телефон — эмоциональный протест, едва не обернувшийся бедой. К счастью, благодаря слаженной работе полицейских, мальчик был обнаружен целым и невредимым, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции области Абай. – С ребенком проведена разъяснительная беседа, а его поведение будет рассмотрено на совете профилактики школы.

Полицейские напомнили, что хоть гаджеты и часть современной жизни, но не должны становиться единственным источником интереса и общения для ребенка. Контролировать – важно, но самое главное – объяснить ребенку, что телефон и соцсети не способны заменить полноценную жизнь.

Напомним, в ночь на 10 апреля в Маканчинский районный отдел полиции обратился житель райцентра с просьбой о помощи в поисках своего сына.