13-летнего подростка разыскивают в области Абай

Общество
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В ночь на 10 апреля в Маканчинский районный отдел полиции обратился житель села Маканчи с просьбой о помощи в поисках своего сына — Қайратұлы Қайсар, 2011-го года рождения, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам отца, 9 апреля около 14:30 часов его сын выехал из дома на электрическом самокате зеленого цвета в направлении спортмодуля, где он посещает секцию вольной борьбы. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Полицейские незамедлительно приступили к поискам подростка. Сформированы оперативно-поисковые группы, поднят личный состав Маканчинского РОП. К поискам подключились педагоги, местные жители и представители акимата.

#полиция #мальчик

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