Прощай, школа!

Образование,Общество
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Более 217 тыс. выпускников готовятся шагнуть во взрослую жизнь

фото из архива "КП"

Вот и подошел к концу 2024⁄2025 учебный год. Белые банты, отутюженные рубашки, веселый смех, школьный вальс… В общеобразовательных учебных заведениях страны вчера и сегодня звучит последний звонок.

Завершающим аккордом стало ежегодное видеообращение министра просвещения Казахстана Гани Бейсембаева к школьникам. Он сказал теплые напутственные слова, пожелав всего самого доб­рого на новом этапе жизненного пути. Впереди у выпускников – экзамены.

Напомним, текущий учебный год завершают 3,9 млн казахстанских детей, 217 тыс. из которых – одиннадцатиклассники.

– Уважаемые коллеги, педагоги и школьники, вот и подошел к завершению очередной учебный год. Для многих он стал важным этапом на пути к знаниям, развитию и формированию личности. Порядка четырех миллионов школьников по всей стране вместе с педагогами и родителями подвели итоги на традиционном Едином классном часе под эгидой «Білімім Отаныма». Этот формат уже стал символом единства и общей ответственности за будущее поколение, – обратился к казахстанцам Гани Бейсембаев, напомнив о том, какие успехи были достигнуты в завершающемся учебном году.

По словам главного педагога страны, благодаря инициативам Главы государства за год в стране открыто рекордное количество новых школ – 257, в том числе первые объекты в рамках национального проекта «Комфортная школа». Эта положительная инициатива, безусловно, не может не сказаться на показателях успеваемости детей и их достижениях. По данным пресс-службы Минис­терства просвещения, наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 – золотая. Лучшей участницей Азиатской олимпиады по физике стала десятиклассница из Астаны ­Нургуль ­Егенбергенова, а ­Рамазан ­Бутантаев из Мангистауской области – сильнейшим лингвис­том Азиатско-Тихоокеанского региона, Алдияр ­Амангелды из Восточного Казах­стана – сильнейшим информатиком Центральной Азии.

– Впервые в истории национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав семь медальо­нов отличия. Все эти победы – результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене, – добавил в видеообращении Гани Бейсембаев, отдельно выразив благодарность всем педагогам страны за преданность благородной профессии.

Отметим, что в уходящем учебном году впервые в истории сразу два педагога – Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова – удостоились звания «Герой труда Казахстана».

– Сегодня для более 217 тысяч одиннадцатиклассников и 173 тысяч выпускников колледжей начинается новый этап жизни. Он потребует ответственности и обдуманных решений. Но мы, как и во все школьные годы, верим в вас. Верим, что вы реализуете свой внутренний потенциал во благо своей семьи, общества и страны. Пусть знания, полученные в школе и колледже, станут прочной основой для успешного будущего, ведь труд ради будущего – это и есть настоящий патриотизм. С окончанием учебного года! В добрый путь! – резюмировал министр, обращаясь к будущим абитуриентам.

По озвученной на одном из заседаний Правительства информации, текущий учебный год оканчивают 391 тыс. учащихся начальных классов. Претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы, не более 5%. Итоговые экзамены для девяти- и одиннадцатиклассников пройдут с 29 мая по 16 июня.

#школа #последний звонок #выпускной

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