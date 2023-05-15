Против ЛОМа нет приема?

Недавно руководитель фракции «Ауыл» в Мажилисе Анас Баккожаев потребовал от Правительства навести порядок в блогосфере.

Зачитывая депутатский запрос на имя Премьер-министра и Генерального прокурора страны, Анас Баккожаев отметил, что еще около десяти лет назад в Казахстане блогеров воспринимали как молодых специалистов, соз­дающих качественный контент. Но теперь большинство из них зачастую не проверяют достоверность публикуемой информации, не гнушаются клеветать, зарабатывать вымогательством и шантажом, хайповать в социальных сетях, при этом делая вид, будто помогают народу.

По словам мажилисмена, настало время, когда ответственность за распространяемую информацию должны нести не только журналисты, но и блогеры. Он даже заявил, что их деятельность угрожает благополучию страны.

– Все мы прекрасно знаем, что именно блогеры стали причиной распространения финансовых пирамид. Сколько людей доверились таким мошенникам, сколько из них потеряли здоровье и лишились жилья! На чьей совести все это? Считаю, действия блогеров, которые искажают социальное положение в стране, придают межнациональный оттенок событиям и распространяют дезинформацию, должны быть детально рассмотрены. Всем известно, чем закончилась ситуация в Кордае из-за быстрого распространения неподтвержденных слухов через соцсети, – напомнил Анас Баккожаев, упомянув и другие случаи «вредного блогерства».

И все это из-за того, что статус блогеров не определен законодательно, уверен депутат. Не чувствуя никакой ответственности за свои действия, люди говорят и пишут все что вздумается. Тем самым в числе прочего обесценивая профессию журналиста. В итоге депутат предложил ввес­ти нормы о блогерстве в новый закон «О масс-медиа».

«Хайпожоры» тут и там

Одним из первых на выпад депутата отозвался политолог Газиз Абишев. В своем Telegram-канале он, кстати, сначала бросил камень в огород самих народных избранников, написав: «Необходимо заметить, что свой вклад в безумие блогеров вносят и сами (некоторые) депутаты, в погоне за публичными политическими очками не гнушающиеся примитивными информационными провокациями и дешевым популизмом. Кормят блогосферу пустыми поводами, подсаживая сетевых авторов на наркотик быстрого хайпа».

Но затем все же высказался конструктивно: «Если же говорить о законодательной регистрации блогеров, то махать косой направо и налево тут нельзя. В социальных сетях слишком много авторов, в том числе общественных деятелей, гражданских активистов и отраслевых экспертов, которые не считают себя блогерами, но делятся своим мнением на личных страницах. Загонять всех в категорию блогеров, вменяя какие-то обязанности, нельзя».

Регистрация блогеров, по мнению Газиза Абишева, должна быть добровольной и, помимо ответственности, предполагать какие-то стимулирующие преимущества. К примеру, возможность аккредитации на мероприятия, защиту со стороны государства в рамках закона «О масс-медиа» (наравне с журналистами), доступ к специальному государственному заказу и так далее.

«И тогда настоящие блогеры будут мотивированы регистрироваться. А те, кто не считает себя таковыми, делать этого не будут», – уверен политолог.

Основатель медиапродакшена Qazvision, автор проекта «Я с народом» Назгуль Макжан считает, что сегодня у государства достаточно инструментов – информационных, правовых и технических – для адекватного регулирования, профилактирования и пресечения правонарушений и преступлений в блогосфере Казахстана.

Вместе с тем, как подчеркивает Назгуль Макжан, блоги – это новая реальность, которую государство должно принимать во внимание, взаимодействовать с ней.

Блогосфера – зеркало нашего общества, и то, что происходит в обществе, было, есть и будет в соцсетях. В свою очередь сами блогеры должны быть заинтересованы в понятных правилах игры со стороны государства.

– У многих пользователей блогосферы создается ложное ощущение безнаказанности, что и приводит к таким негативным явлениям, которые описал депутат. На самом деле в Сети анонимности и безответственности для большинства рядовых пользователей нет и не будет. По мере развития технологий и вовлеченности в них граждан общество постепенно это понимает. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но знать все части законов, которые затрагивают деятельность блогеров, просто невозможно. Думаю, блогерам в силу специфики их деятельности необходимо посвятить отдельный раздел в законе «О масс-медиа», где будут прописаны их права и обязанности. Кроме того, хотелось бы, чтобы государство вело предупредительную, разъяснительную и просветительскую работу с блогерами, а не применяло постфактум карательные меры, – говорит Назгуль Макжан.

Как автор цифрового контента и патриот, она выступает против хайпа и за конструктив. На своей площадке «Я с народом» интервьюирует депутатов, считая это вкладом в развитие общества. Кстати, ее опыт подтверждает слова Газиза Абишева.

– И среди депутатов есть «хайпожоры», которые просят меня задавать им не серьезные профессиональные вопросы, а спрашивать, к примеру, о том, сколько раз он был женат или сколько у него детей. Но есть и много профессионалов, знающих свое дело, и это, конечно, радует, – говорит Назгуль.

На правах рекламы

Президент ОЮЛ «Интернет-ассоциация Казахстана» Шавкат Сабиров вообще не видит смысла регулировать деятельность блогеров и тем более сравнивать их с журналистами, считая это пренебрежительным отношением к медийной отрасли. Более того, он выступает за то, чтобы новый закон назывался «О средствах массовой информации». Понятие «массмедиа», по его мнению, размывает важную отрасль.

– Есть лидеры общественного мнения, от них никуда не денешься. Но ни в коем случае не мешайте их с профессиональной журналистикой... В России попытались определить статус блогера тремя тысячами подписчиков, и что, помогло? Нет! – говорит он. – Если лидер общественного мнения публикует недостоверную информацию, то все должно решаться в частном порядке. Сегодня казахстанцы массово завалили суды исками по поводу оскорбления чести и достоинства. Так и должно быть! Дальше, конечно, все зависит от адвокатов и судей. Иначе как обычного человека заставить проверять достоверность информации? Он что думает, то и пишет. А журналист на то и профессионал, чтобы проверять, поэтому читайте профессиональные новостные источники, а не блогеров!

Решение вопроса Шавкат Сабиров видит в законе «О рекламе», где необходимо прописать следующее: если ЛОМ или блогер получил деньги за продвижение того или иного товара, то обязан прямым текстом указывать, что эта публикация делается на правах рекламы. Тогда все встанет на свои места.

В США, например, люди, влияющие на общественное мнение, инфлюенсеры, селебрити обязаны помечать рекламный контент и платить налоги с рекламных доходов. Вес такой публикации, когда ты за деньги кого-то очернил или наоборот похвалил, уже оценивается аудиторией по-разному. Зато появляется возможность привлечь к ответственности, если ты не сделал соответствующего уведомления.

– В Казахстане, наверное, чуть ли не единственный человек, кто уже давно так делает, это Алишер Еликбаев. Он, не стесняясь, пишет: «Этот пост – на правах рекламы, если вам неинтересно, не читайте его». И начинает хвалить какой-нибудь товар, – рассуждает Шавкат Сабиров. – У нас законодательно прописана эта обязанность для СМИ. Теперь в законе «О рекламе» надо добавить, что это относится и к СМИ, и к лидерам общественного мнения. Можно перечислить: вне зависимости от того, где они размещает рекламу, – в Интернете, с помощью сетей телекоммуникаций, даже если на столбе повесили плакат, то должны писать: «На правах рекламы».

Решит ли это проблему? Полностью – пожалуй, что нет. Всегда есть люди, которые будут верить блогеру, несмотря ни на что. Но помечать платный контент все-таки необходимо, чтобы у аудитории того или иного инфлюенсера была возможность критически оценить получаемую информацию.

Еще одна проблема, по мнению Шавката Сабирова, состоит в том, что соцсетям большое значение придают государственные органы. Они заключают договоры с блогерами и платят им огромные деньги за пост. Такую практику следует ограничить и более внимательно регулировать.

– Чиновники уверены, что соцсети формируют общественное мнение. Глубочайшая ошибка! Их просто в этом сами блогеры и убедили. Замерять общественное мнение страны по соцсетям – катастрофа. По приблизительным оценкам, медиапотребление в Facebook составляет всего 8–10% от аудитории. Результативность профессиональных медиа как минимум в 10 раз больше, чем любого блогера! – утверждает Шавкат Сабиров.

Ответственность для всех одна!

Мажилисмен Анас Баккожаев в своем запросе говорил и о том, что блогеры занимаются кибербуллингом. Так вот, здесь против ЛОМа прием есть.

Если гражданин считает, что публикацией вторглись в его частную жизнь, написали ложную информацию, оклеветали, он вправе обратиться в правоохранительные органы, суд и требовать защиты, которую обеспечивает казахстанское законодательство, поясняет руководитель правовой службы Media Qoldau, соучредитель фонда «Правовой медиацентр» Гульмира Биржанова.

– Меня как юриста коробит, когда говорят, что в казахстанском законодательстве не предусмотрена ответственность для блогеров. Вы представляете, что будет, если мы начнем делить ответственность для тех, для других? На самом деле нет и отдельной ответственности для журналистов. Все статьи Уголовного и Гражданского кодексов, в частности, связанные с частной жизнью, правом на собственное изображение, персональные данные, распространение фейковой информации, хорошо регламентированы, не надо ничего придумывать. И выделять отдельно блогеров как субъектов я считаю не совсем правильным, – говорит она.

Свобода слова в Казахстане гарантирована Конституцией всем – нигде не прописано это право отдельно для блогеров или журналистов. Точно так же и ответственность за распространяемую информацию несут все, кто своими действиями нарушает закон.

Запрещенная к распространению информация четко определена законодательством (это, например, призывы к сепаратизму, несанкционированным митингам, разжигание розни и так далее).

– Абсолютно неправильный подход к регулированию деятельности блогеров – приравнивание их к журналистам. И мое мнение, и мнение большинства медиаэкспертов, что будущий закон «О масс-медиа» должен распространяться только на журналистов, то есть на тех, кто выполняет свой профессиональный долг в качестве СМИ, – подчеркивает Гульмира Биржанова. – Нужно понимать, что, включая блогеров в законодательство о СМИ, их нужно наделять всеми теми же полномочиями. Да, обязанности у всех одинаковые, но у журналистов есть какие-то привилегированные права, например, аккредитация в госорганах на мероприятия, использование фотографий в своей деятельности, доступ к информации. Приравнивая законодательно блогеров к журналистам и отражая их в законе о СМИ, вы говорите о том, что всеми этими правами должны пользоваться и блогеры в том числе. На мой взгляд, это будет не совсем правильно.

Медиаэксперт согласна с тем, что регулировать нужно, но только в плане онлайн-рекламы. Блогеры сейчас активно продвигают тот или иной продукт, и все это проходит мимо налогообложения Казахстана. Если СМИ платят налоги за всю рекламу, то блогеры – чаще всего нет.

Для этого нужен новый отраслевой закон, и его концепция уже появилась на eGov – «Об интернет-платформах и онлайн-рекламе».

Кстати, возможно, именно в этом законе наконец появится сам термин и определение блогера, которого до сих пор нигде нет.

– Идентифицировать блогера очень сложно. В России пытались это сделать по количеству подписчиков, но поняли, что это не совсем верный подход. В Узбекистане блогера приравняли к интернет-платформам, но юристы не совсем с этим согласны. Нам не нужно наступать на те же грабли, – считает Гульмира Биржанова. – По сути, каждый человек, транслирующий что-то в соцсетях, может называть себя блогером. У нас, наверное, это определение больше связано с интернет-пользователем.

Возвращаясь к ответственности, юрист напоминает, что уже есть, например, судебные процессы по статьям «Разжигание национальной розни», «Распространение заведомо ложной информации» в отношении интернет-пользователей. Нельзя сказать, блогеры они или просто распространяли информацию в соцсетях или WhatsApp.

– Наше законодательство говорит о том, что ответственность предусмотрена за распространение через все информационно-коммуникационные сети. И неважно, кто эту запрещенную информацию пишет, как он себя идентифицирует, и даже неважно, сколько у нее просмотров, лайков, перепостов. Для привлечения к ответственности достаточно того, что информация была распространена, – поясняет юрист.

В общем, против ЛОМов «приемы» все-таки есть, и стоит ли их выделять в отдельный блок нового закона «О масс-медиа», как предложил возмущенный «беспределом» блогеров депутат, вопрос открытый. Возможно, сами блогеры хотели бы высказаться на сей счет, пока еще закон не принят. Возможности у них для этого есть.