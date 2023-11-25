Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии

Lifestyle
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Против американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как Puff Daddy, подан третий судебный иск, передает Kazpravda.kz

Фото: Getty images

В новом иске утверждается, что он вместе с певцом и автором песен Аароном Холлом по очереди насиловали женщину и ее подругу в 1990 или 1991 годах, сообщает Русская служба ВВС.

Юридические документы поступили в распоряжение американских СМИ, в том числе журнал Rolling Stone.

Представитель музыканта назвал последние обвинения в его адрес выдуманными и беспочвенными.

"Чистой воды вымогательство и больше ничего. Он — легкая добыча для анонимных обвинителей, которые лгут ради финансовой выгоды", — отметил он в заявлении для Би-би-си.

Шквал недавних судебных исков объясняется тем, что 24 ноября истекает срок действия закона штата Нью-Йорк о выживших взрослых, который позволяет предполагаемым жертвам сексуальных преступлений подавать в суд после истечения срока давности.

Комбс недавно уже урегулировал (вне суда) иск о сексуальном насилии, выдвинутый против него исполнительницей в жанре ритм-н-блюз, его бывшей подругой Кассандрой (Кэсси) Вентурой.

В последних документах женщина, которую называют Джейн Доу (псевдоним, ее настоящее имя не разглашается), утверждает, что она и ее подруга посетили мероприятие в Нью-Йорке, организованное звукозаписывающей компанией, и там встретились с Комбсом и Холлом.

Женщина утверждает, что Комбс и Холл всю ночь предлагали паре напитки, а затем пригласили их обратно в квартиру Холла, где, по словам женщины, ее принудили к сексу с Комбсом.

В иске также утверждается, что Комбс пришел домой к Джейн Доу несколько дней спустя и изнасиловал ее.

В иске, поданном в Верховный суд округа Нью-Йорк, утверждается, что Джейн Доу рассказала своим близким друзьям и семье о произошедшем. В нем также сказано, что она обратилась за медицинской помощью, «чтобы пройти лечение в связи с нанесенной ей травмой».

В поданном в четверг втором иске против Комбса утверждается, что он подверг сексуальному насилию истицу Джой Дикерсон-Нил в 1991 году.

Между тем, как заявляет Дикерсон-Нил, она знала Комбса, известного также под сценическими псевдонимами Пафф Дэдди, Пи Дидди и просто Дидди, и даже снималась в одном из его музыкальных клипов.

Согласно ее утверждениям, 3 января 1991 года она «неохотно» согласилась встретиться с Комбсом в гарлемском ресторане, где она тогда работала, и он «вынудил» ее составить ему компанию на нескольких мероприятиях, которые он в тот день посещал в городе.

Она утверждает, что на этих мероприятиях рэпер ее чем-то опоил, в результате чего она была физически не в состоянии держаться на ногах и идти без посторонней помощи.

Далее, как сказано в иске, он отвез ее к себе и уже там совершил сексуальное насилие.

Она также утверждает, что позже узнала, будто музыкант заснял все на видео и потом показывал его другим людям.

В иске говорится, что после этого случая насилия вся жизнь ее пошла прахом, у нее возникли проблемы психологического характера, и вскоре ей пришлось забросить учебу в колледже.

"Этот поданный в последний момент иск служит примером того, как закон, созданный с самыми благими намерениями, может быть перевернут с ног на голову, — заявил по этому поводу представитель Комбса. — Вся эта история Дикерсон 32-летней давности выдумана и беспочвенна".

#США #харрасмент #Пафф Дадди

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