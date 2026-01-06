скриншот видео: Polisia.kz

Участковый инспектор полиции оказал оперативную правовую помощь Ангелине Лукас и членам ее семьи по вопросам правового характера, сообщает со ссылкой на Kazpravda.kz

"В связи с возникшей противоправной ситуацией в семейном бизнесе и ухудшением состояния здоровья отца спортсменка обратилась в подразделение полиции.

Сотрудники полиции в соответствии с требованиями действующего законодательства своевременно провели разъяснительную работу, в результате чего ситуация была урегулирована мирным и законным путем", - говорится в сообщении. Подробности инцидента не раскрываются.

За проявленные оперативность, профессионализм и внимательное отношение боксерша выразила благодарность сотрудникам полиции в социальных сетях, отметив их готовность всегда прийти на помощь гражданам.