Проверять легальность происхождения активов планируют по-новому в РК

Генпрокуратура подготовила поправки в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Целью принятия проекта является приведение Правил в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование его положений с учетом практической целесообразности.

В частности, из рапорта о назначении проверки исключат:

- сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр, с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;

- сведения об уведомлении лица о включении его в реестр;

- сведения о представлении или не представлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта.

Конкретизированы сроки проведения проверки. Проверка проводится в течение не более 60 рабочих дней.

Расширен круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 9 января 2025 года.