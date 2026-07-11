Проводятся обучающие семинары

Председатель территориальной избирательной комиссии города Семея Азамат Курмангалиев подчеркнул, что образовательные мероприятия проводятся в строгом соответствии с планом, утвержденным ЦИК.

– Основная цель обучения – детально разъяснить нововведения, внесенные в Конституционный закон «О выборах», а также процедуры проведения избирательной кампании, учитывая новые законодательные нормы, – пояснил Азамат Курмангалиев.

Значительный блок обучающих программ нацелен на работников местных исполнительных органов. Им подробно разъясняют их полномочия на этапах подготовки и проведения выборов. В частности, акиматы несут ответственность за своевременную публикацию информации о составе участковых избирательных комиссий, описание границ избирательных участков, определение мест для встреч кандидатов с избирателями и размещения предвыборных агитационных материалов.

Кроме того, местные исполнительные органы играют критически важную роль в обеспечении материально-технической базы избирательных участков и создании инклюзивной среды для граждан, включая людей с инвалидностью.

– Особое внимание уделяется созданию по-настоящему доступной среды на избирательных участках, – отметил Азамат Курмангалиев. – Это включает оборудование их пандусами, кнопками вызова персонала, адаптированными санитарными­ комнатами. В помещениях для голосования будут организованы специальные зоны для людей с инвалидностью, оснащенные компьютерами с большими экранами, увеличительными устройствами, настольными лампами и наушниками.

Очередной обучающий семинар проведен для сотрудников акимата города Семея. В нем приняли участие около 30 специалистов из различных подразделений. Все они получили разъяснения относительно своих функций в рамках предстоящей избирательной кампании.

Азамат Курмангалиев подчеркнул, что электоральная кампания строится на принципах законности, открытости, равенства всех участников, защиты избирательных прав граждан и обеспечения тайны волеизъявления.

– Участие в выборах – фундаментальное конституционное право каждого гражданина, возможность внести вклад в развитие государства и формирование его представительных органов. Активность избирателей – главный индикатор зрелости демократического общества, – заключил он.