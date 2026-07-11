Ключевые идеи китайского госуправления

Событие
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

В Астане состоялась презентация пятого тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении».

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Мероприятие было организовано пресс-канцелярией Государственного совета КНР, Китайской международной издательской группой и Посольством КНР в РК при поддержке Центра исследований Китая и Центра исследований модернизации Китая в Казахстане.

Как отметила главный редактор Издательства литературы на иностранных языках Дин Чжитао, отношения Казахстана и Китая продолжают активно развиваться. При этом интерес казахстанцев к китайской модели государственного управления растет. Именно поэтому презентация прошла под девизом «Идти одним путем, совместно содействуя развитию, и вместе строить общество единой судьбы».

Новый том поможет яснее понять принципы построения китайской модели управления и станет мостом дружбы для обмена опытом госуправления.

Заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, заведующий пресс-канцелярией Госсовета КНР Мо Гаои в своем выступлении отметил, что в книге собраны ключевые идеи и практический опыт китайской модернизации, а также представлены взгляды Китая на международное сотрудничество и построение сообщества единой судьбы человечества.

– Дружба между нашими странами имеет глубокие корни и древнюю историю. В нас­тоящее время отношения между двумя государствами находятся на важном этапе развития и возрождения, мы являемся попутчиками на пути к модернизации. В нынешней сложной, изменчивой международной обстановке Китай и Казахстан совместно продвигают построение сообщества единой судьбы, характеризующегося высоким взаимодоверием, общими интересами и совместным процветанием, – сказал спикер.

Мо Гаои подчеркнул, что в издании особое внимание уделено принципу «народ превыше всего». Он напомнил, что за годы, истекшие с момента проведения XVIII съезда КПК, около 100 млн сельских жителей были выведены из состояния бедности. При этом государство последовательно продолжает усилия по обеспечению доступа населения к образованию, медицинской помощи и социальной поддержке.

В книге также демонстрируется твердая решимость Китая содействовать совместной работе по реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Казахстан, выступая неотъемлемой частью древнего Шелкового пути и местом, где и была впервые выдвинута инициатива, имеет важнейшее значение для КНР в качестве верного партнера и друга, с которым Китай планирует соз­дать еще больше точек роста в таких направлениях, как ИИ, цифровая экономика, строительство «умных» городов.

Заведующий отделом внут­ренней политики Администрации Президента РК Елнур Бейсенбаев напомнил, что в прошлом году в Астане были представлены первые четыре тома книги, переведенные на государственный язык. По его словам, выход пятого тома стал новым шагом в культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран.

Он отметил, что книга будет полезна тем, кто хочет лучше понять политическое развитие Китая, особенности госуправления и долгосрочные приоритеты страны. Несмотря на имеющиеся различия моделей государственного развития, Казахстан и Китай многое объединяет. Оба государства придерживаются принципа поэтапной реализации реформ, модернизации с учетом национальных особенностей и обеспечения устойчивого развития.

Между тем опыт госуправления, цифровой трансформации, эффективности государственной службы и культуры управления КНР приобретает все большее значение для Казахстана.

Своим видением поделилась и директор Центра по изучению Китая в Казахстане Гульнар Шаймергенова. По ее мнению, чтобы по-настоящему понять логику, в соответствии с которой КНР выстраивает свой путь, необходимо обратиться к первоисточникам, к идеям, лежащим в основе государственного управления страны.

– Это издание – не просто изложение пройденного Китаем пути, а осмысление его результата. Сборник демонстрирует, как руководство КНР видит развитие страны в эпоху глобальной неопределенности, в нем излагается китайский подход к решению насущных вопросов современности, – отметила глава центра.

Как считает Гульнар Шаймергенова, для казахстанского экспертного сообщества особый интерес представляет не столько сама модель, сколько ее управленческая логика. В этом заключается ценность книги – в возможности изу­чать подходы, которые помогают государству сочетать долгосрочные цели с гибкой корректировкой в текущей политике.

#Астана #КНР #книга #презентация #Си Цзиньпин

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