Псевдоблогеры вымогали деньги у казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане участились случаи, когда люди, выдавая себя за блогеров, используют шантаж для вымогательства денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Одно из дел связано с обращением работников железнодорожной компании в транспортную полицию. Они сообщили о мужчине, который фиксировал нарушения со стороны проводников и шантажировал их, требуя деньги. Общая сумма ущерба превысила 48 млн тенге. Суд признал его виновным в 60 эпизодах вымогательства и приговорил к длительному лишению свободы.

В Жетысуской области задержали мужчину, выдававшего себя за блогера. Он требовал у местного предпринимателя 10 млн тенге, угрожал публикацией компрометирующей информации о строительстве жилого дома.

Другой случай произошёл в Алматы, когда сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали нескольких человек, один из которых вымогал 27 млн тенге у представителя сети супермаркетов. Дело рассматривается в суде.

В Туркестанской области фигуранты вымогали деньги у директоров школ, угрожая публикацией компрометирующих материалов. Суд приговорил их к срокам до 3,5 лет лишения свободы.

Также похожие преступления были раскрыты в Атырауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.