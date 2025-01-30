Психически нездоровый человек управлял авто в области Абай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай прокуроры выявили лицо с психическим заболеванием, имевшего права на управление транспортными средствами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Прокуратурой Урджарского района выявлен факт наличия действующего водительского удостоверения у недееспособного лица, что представляет опасность для окружающих.

«Одним из оснований прекращения права на управление авто является ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению, подтвержденное медзаключением. Принятыми прокуратурой района мерами недееспособный лишен права управления транспортными средствами», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Павлодаре выявили водителя под действием наркотиков.