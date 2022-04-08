Кузнец из деревни Писаревки Дмитрий Нападов приезжает на фестиваль ремесленников с 50-килограммовым чемоданом, доверху набитым работами.

Одно из последних творений – лошадки в упряжке. Чтобы сделать их, пришлось применять и сварку, и ковку. У мастера уникальная технология.

– Вот в таких телегах мы в детстве и катались, – говорит он, любуясь своей работой. – Я почти все по памяти делаю. Чужие идеи не повторяю.

С кузнечным ремеслом Дмитрий Александрович знаком с детства. В деревенской кузнице работал его дядя. К нему он и бегал после уроков, а перед армией работал молотобойцем. Позже в совершенстве овладел профессией сварщика.

– По жизни у меня два ремесла – сварка и кузница, – говорит мастер Нападов. – Сварка для быстрого заработка. Я сварщик шестого разряда, умею делать буквально все. Но когда сварочных работ слишком много, скучаю по ковке. У меня здесь своя техника. Любимый инструмент – кувалдочка на два килограмма…

– Есть свои ученики?

– Желающих научиться много, да терпения не у всех хватает. Металл – это ведь не дерево или плас­тилин. Металл горячий, в руки не возьмешь, несколько ударов сделал и снова надо греть до 900 градусов, иначе не прокуешь.

– Как вам в деревне живется?

– Хорошо живется! Писаревка – моя родина. Я всегда подчеркиваю, что живу в деревне. У нас так говорят: деревня будет жить до тех пор, пока работает кузница, пока раздается звон наковальни…

Кузница и наковальня у Дмитрия Нападова работают по старинке – искры летят. Эти искры от угля, раскаленного металла и вдохновения мастера.

Писаревка, что в 130 км от Петропавловска, образована в 1907 году переселенцами из центральных районов России. В 1928-м здесь организован колхоз «Коминтерн», в 1961 году он стал отделением совхоза «40 лет Казахстана». В 1977-м был образован зерновой совхоз «Писаревский». На начало 2003 года в Писаревке оставалось 203 двора. Работают школа, клуб, почта, фельдшерско-акушерский пункт. И кузница Дмитрия Нападова…