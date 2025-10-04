Пять мавзолеев отреставрируют до конца года в Карагандинской области

История
5

В Карагандинской области в этом году восстановят пять мавзолеев. В планах не просто сохранить наследие предков, но и сделать его доступным для жителей и гостей региона, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

Специалисты реставрируют памятники культуры в Актогайском, Шетском и Нуринском районах. А мазар Игилика би близ Сарани уже восстановлен.

Здесь укрепили стены и благоустроили прилегающую территорию.

– Этот мавзолей – отличная возможность прикоснуться к истории. По большей части все мавзолеи находятся далеко от городов и добираться туда сложно. Но мазар Игилика би расположен недалеко от Караганды и удобен для посещения, – отметил главный инспектор Центра по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Жанболат Мажитов. 

Реставрационные работы сейчас продолжаются на четырёх объектах. В Шетском районе облагораживают мазары Олжадаулена и Баубека-батыра.

В Актогайском районе реставрируют некрополь Асылбека, в Нуринском – мазар Шонжар. Завершить консервационно-реставрационные работы планируют в октябре этого года.

– Мы восстанавливаем стены, где это необходимо, возводим ограждения для того, чтобы скот не мог случайно зайти на территорию и повредить что-то. Эти работы, во-первых, помогают сохранить наши памятники истории и археологии, а также делают их более привлекательными для туристов, – говорит Жанболат Мажитов.

На этом реставрационные работы археологических памятников в Карагандинской области не заканчиваются. В планах облагородить ряд некрополей и мавзолеев, наиболее значимых для региона.

