Пытавшаяся совершить суицид пресс-секретарь полиции Шымкента вернулась на работу

Пресс-секретарь Департамента полиции Шымкента, которая пыталась совершить суицид, вернулась на работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В беседе с журналистами Молдир Бекеева призналась – несмотря на то, что врачи были против ее выхода на работу, она все же вернулась. С прошлой среды она трудится на посту официального представителя Департамента полиции города Шымкент – руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций, пресс-секретаря.

Напомним, в апреле 2022 года начальник управления внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции города Молдир Бекеева обратилась с заявлением об уходе с должности, а также пыталась совершить суицид.

На своей странице в Facebook она написала, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны руководства ДП.

Позже было начато досудебное расследование по факту попытки суицида (доведения до самоубийства) Молдир Бекеевой.