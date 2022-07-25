Фото: polisia.kz
Общество
Пытавшаяся совершить суицид пресс-секретарь полиции Шымкента вернулась на работу

Пресс-секретарь Департамента полиции Шымкента, которая пыталась совершить суицид, вернулась на работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В беседе с журналистами Молдир Бекеева призналась – несмотря на то, что врачи были против ее выхода на работу, она все же вернулась. С прошлой среды она трудится на посту официального представителя Департамента полиции города Шымкент – руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций, пресс-секретаря.

Напомним, в апреле 2022 года начальник управления внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции города Молдир Бекеева обратилась с заявлением об уходе с должности, а также пыталась совершить суицид.

На своей странице в Facebook она написала, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны руководства ДП.

Позже было начато досудебное расследование по факту попытки суицида (доведения до самоубийства) Молдир Бекеевой.

 

Популярное

Все
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Фондовый рынок Казахстана в "медвежьей" зоне
По карману ли форма?
Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
И снова в режиме осторожности
Врачи без погон
Медаль за решительность
Упор на профилактику и пациента
Новый рекорд страны
Еще и стипендию платят!
Никто не ожидал
Место творчества
С макияжем и прической
Россыпь наград
Для глубоких исследований
Портреты заскулили
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Я ушел навсегда...
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Общество , Видеогалерея
В карагандинском зоопарке ответили на пост об "умирающих от…
Общество
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO центра в Н…
Общество
Два новых праздника появятся в Казахстане
Общество
Две плантации с марихуаной обнаружены в Кызылординской обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]