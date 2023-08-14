Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане

В Астане расследуют гибель рабочего на строительном объекте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

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Несчастный случай произошел 12 августа на одном из строительных объектов в столичном районе Алматы. С высоты 16-го этажа упал рабочий.

На место прибыли полицейские.

«Установлено, что во время ведения строительных работ рабочий упал в вентиляционную шахту. От полученных травм он скончался на месте.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Назначены необходимые экспертизы», – отметили в ДП столицы.