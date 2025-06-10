Комплексный подход

Регион, традиционно считающийся одним из ключевых по распространению запрещенных психоактивных веществ, демонстрирует значительные успехи в борьбе с наркопреступностью. Основой системного подхода стали межведомст­венное сотрудничество, внед­рение цифровых технологий, усиление волонтерской деятельности, а также активная профилактическая работа среди молодежи. Все это вкупе дает положительный результат.

В первую очередь внимание уделяется сокращению площадей, занятых дикорас­тущей коноплей. В 2025-м уничтожено 1 183 тонны растения, и это в пять раз больше, чем в прошлом году.

Ключевым элементом антинаркотической стратегии стал проект «Будущее без наркотиков». Разработан совместный комплексный план, с момента внедрения которого не зафиксировано ни одного случая незаконного начала досудебного расследования и нарушения конституционных прав граждан. Значительно повысилось качество досудебного расследования и оперативно-розыскной деятельности.

– Изучение уголовных дел за последние три года обнажило проблему использования защищаемых свидетелей и фактов провокаций со стороны полиции, – сообщил заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы. – Так, установлено, что по делам в отношении четырех лиц засекреченным свидетелем проходит человек, зависимый от органа следствия – ранее судимый. В связи с этим в Генеральную прокуратуру направлены пять ходатайств о внесении кассационного протеста. Из них три удовлетворены, два – на рассмотрении. По факту провокации два сотрудника управления по борьбе с наркобизнесом приговорены к семи годам лишения свободы.

Пойманы с поличным

Продолжается работа по задержанию лиц, хранящих и перевозящих запрещенные вещества, а также занимающихся их сбытом. Так, сотрудниками областного департамента КНБ задержан житель Шуского района при сбыте гашиша массой 21 кг. Во время оперативно-розыскного мероприятия у жителя Павлодара изъято более 12 кг мефедрона. На трассе Тараз – Алматы в ходе осмотра автомашины служебная собака под дверной обшивкой обнаружила более 34 кг гашиша, принадлежащего жителю Тараза.

По результатам длительной оперативной разработки полицией области ликвидирована преступная группа, причастная к распространению наркотиков. Задержания и обыск одновременно проведены по семи адресам в Таразе и Жамбылском районе. Изъято около 1 кг гашиша и примерно 4 кг высушенной марихуаны. По подозрению в изготовлении, хранении, перевозке наркотичес­ких средств в особо крупном размере в целях сбыта по предварительному сговору задержаны шесть человек.

– На трассе Шу – Алматы задержана гражданка, перевозившая в соседнюю область полтора килограмма гашиша, который был приобретен у жителя города Шу. В ходе обыска места проживания последнего обнаружено и изъято еще 26 килограммов гашиша, а также 143 килограмма марихуаны, – проинформировал Нурбек Уласбекулы.

Ведется работа по выявлению фито- и нарколабораторий, обеспечивающих поставки наркотиков в другие регионы страны. В текущем году выявлены две нарколаборатории. В Таразе задержан гражданин Казахстана, у которого в ходе личного обыска изъято 50 доз с синтетическим наркотиком, а в его квартире изъя­то более 1 кг синтетичес­ких наркотиков и оборудование для его производства.

Предложить альтернативу

По мнению руководства департамента полиции области, особое внимание следует уделять профилактическим мероприятиям. Так, все большую популярность среди подростков набирает фестиваль-конкурс современного танца, девиз которого «Дыхание улиц – против наркотиков». Недавно в Таразе прошел уже пятый по счету фестиваль, призванный привлекать внимание молодежи к проблемам наркозависимости и пропаганде здорового образа жизни через танец.

Как показывает статистика, закладчики наркотиков – это в основном молодые люди, впервые преступившие закон и зачастую не знающие, какая степень ответственности ложится на их плечи. Желая заработать быстрые деньги, они становятся­ марионетками в руках организаторов нар­кобизнеса, а затем и жертвами.

В СШ № 50 города Тараза более 300 школьников стали участниками акции «Будущее без наркотиков: выбор молодежи». Одним из запоминающихся моментов было для ребят выступление кинологов со служебными собаками. Школьники активно задавали вопросы и делились впечатлениями.

– Такие встречи – это не разовая акция, а часть системной работы по профилактике наркомании среди молодежи. Главная задача – информирование подростков о последствиях употребления наркотиков и формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни, – отметил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП области Аскар Джумабеков.

«Цифра» в помощь

Хороший результат показывает telegram-бот NarkoShekteuTaraz, который обеспечивает анонимную обратную связь с правоохранительными органами, позволяя гражданам оперативно сообщать о фактах распространения наркотиков. С его помощью заблокированы 3 865 наркосайтов, уничтожены более 900 граффити с рекламой запрещенных средств, зарегистрированы 44 уголовных дела.

В рамках досудебного расследования, начатого Таразским городским отделом полиции № 1, установлен telegram-канал по продаже синтетических наркотиков, оператором которого выставлены счета в банках второго уровня. Межведомственной следственно-оперативной группой ведется постоянная работа по выявлению подозрительных банковских счетов. В ходе расследования данного дела также выявлено около 30 telegram-каналов, размещавших объявления о продаже синтетических наркотиков.

– Установлены 909 наркосчетов, из них заблокированы 745 на общую сумму более 46 миллионов 830 тысяч тенге, по остальным счетам ожидаются ответы из банков второго уровня. Следственным судом уже наложены аресты на 318 счетов на общую сумму свыше 39 миллионов 191 тысячи тенге. Кроме того, установлены два криптокошелька, наложены ограничения на банковские операции с 11 зарубежными счетами, – сообщил Нурбек Уласбекулы.

В целом, по данным прокуратуры области, несмотря на принятые усилия по выявлению наркопреступлений, за пять месяцев текущего года в регионе наблюдается рост уголовных правонарушений, связанных с наркотиками, на 8,2% (со 194 до 210), в том числе с их сбытом – на 6%. К ответственности прив­лечены 85 лиц, включая 13 человек за реализацию незаконных препаратов.

А что, если…

Думается, что для снижения уровня наркопреступности в регионе необходимо делать акцент на превентивные меры, социальную реабилитацию и системное управление рисками. По статистике, значительная часть наркопрес­туплений совершается безработной или не вовлеченной в устойчивые формы занятости молодежью. Возможно, следует расширить охват госпрограммами, направленными на обеспечение занятости населения, особенно в сельских населенных пунктах и неблагополучных жилых массивах, где чаще фиксируются правонарушения, связанные с наркотиками.

Не секрет, что большая часть синтетических наркотиков распространяется через Интернет. И, вероятно, правоохранительным органам следует еще активнее использовать цифровые технологии для оперативного обнаружения и блокировки рекламы наркотиков в соцсетях.

К сожалению, в обществе все еще сохраняется равнодушие и даже романтизация наркотиков, особенно среди молодежи. И чтобы переломить ситуацию, понадобятся значительные усилия врачей, учителей и родителей, известных спортсменов, журналистов и блогеров, деятелей культуры, неравнодушных граж­дан. Наркотрафик – трансграничная проблема, поэтому важную роль играет­ международное и межрегиональное взаимодействие.

И конечно, бороться с наркооборотом, не решая проблему зависимости, – это все равно что лечить симптомы, игнорируя болезнь. Можно было бы развивать альтернативные формы наказания для потребителей, в частности, через обязательное прохождение реабилитации вместо лишения свободы, и поддерживать трудовую адаптацию людей после прохождения лечения. Это могли бы быть курсы, квоты на трудоустройство, микрокредитование.

Борьба с наркотиками требует не только рейдов и зачисток полей от дикорастущей конопли, но и стратегичес­кого подхода. Это вызов для полиции, прокуратуры, систем образования, здравоохранения, трудоустройства и культуры. Чтобы сломать цепочку «безработица – наркотики – тюрьма», необходимо работать с ее причинами, а не только с последствиями. Иначе усилия правоохранителей будут напоминать борьбу с гидрой, у которой на месте каждой отсеченной головы вырастают две новые.