25 млн тенге отчислений задолжали работникам образования в Костанайской области

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Более 1400 работникам организаций образования района не перечислялись обязательные пенсионные взносы и уплата отчислений по обязательному социальному медицинскому страхованию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

По информации ведомства, общий долг работникам составил 25 млн тенге.

Нарушение выявили в ходе анализа соблюдения прав и законных интересов работников органов образования.

"По акту надзора нарушения устранены. Виновные привлечены к административной ответственности, задолженность перед работниками погашена, тем самым защищены их конституционные права", – рассказали в прокуратуре района.

Там добавили, что для предотвращения нарушений трудового законодательства проведен круглый стол с участием трудовых коллективов, руководителей района и общественности.