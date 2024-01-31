Житель Астаны организовал цех по производству вейпов

Готовую продукцию реализовывали оптом и в розницу в вейпшопы столицы и другие города республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице пресекли незаконную деятельность по производству и реализации жидкостей для электронных курительных устройств (вейп), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ.

Установлено что подозреваемый при отсутствии разрешительных документов организовал цех по производству никотиносодержащей жидкости кустарным путем.

– Готовую продукцию реализовывали оптом и в розницу в вейпшопы столицы и другие города республики. Стоимость реализованной никотиносодержащей жидкости (вейп) составила более 18 млн тенге. Изъяты почти 5000 флаконов, пищевые ароматизаторы, химические вещества - глицерин и пропиленгликоль объемом 235 литров, а также станки для их производства, – рассказали в пресс-службе.

Начато досудебное расследование, добавили в АФМ.



