​Радость человеческого общения

Цель конференции – оценить карантинный и посткарантинный статус казахстанских театров и рассмотреть волную­щие театральное сообщество вопросы: как жить дальше и могут ли онлайн-спектакли заменить живые?

Карантинная ситуация стала большим испытанием для всех театров мира. Участники виртуальной конференции не скрывали, что пережили шок, были в растерянности. Ведь театр испокон веков был живым искусством. Естественно, никаких цифровых программ для общения со зрителем разработано не было.

Попав в неординарную ситуацию, каждый театр пытался и пытается найти выход. Кто-то показывает архивные спектакли. ГАТОБ им. Абая, к примеру, выставил в Интернете огромное количество видеозаписей. Просмотры по миру, по словам директора театра Аи Калиевой, дошли до 2 млн.

Кто-то выходит на интерактивное общение со зрителем следующим образом: ведущие (актеры и актрисы) интервьюируют звезд своего театра, драматургов и режиссеров. Тема одна – говорят о творчестве, ну и, конечно, отвечают на вопросы слушателей.

Главный режиссер Респуб­ликанского немецкого театра Наталья Дубс рассказывала, что они разработали образовательную программу, благодаря которой актеры и простые зрители могли прослушать лекции специалистов. Например, искусствовед Ольга Батурина рассказывала о роли изобразительного искусства в жизни театра. Театровед Сания Кабдиева читала тематические лекции про театр Шекспира.

Директор Государственного академического казахского театра драмы им. М. Ауэзова Еркин Жуасбек настроен скептически. Он заявил, что спектакль надо не просто смотреть, его нужно смотреть из зала. То есть ни о какой цифровизации, бесконтактном дистанционном театре не может быть и речи, тем более что большая часть видеоконтента у многих театров снята некачественно.

С ним согласен ведущий актер театра, председатель Союза театральных деятелей Казахстана Тунгышбай Жаманкулов.

– Театр – это живое искусство, а любое видео, на мой взгляд, не больше, чем двигающееся фото. Но в данной ситуации у нас другого выхода нет. Надо хоть так привлекать зрителя, чтобы он не остыл. Меня, правда, сейчас гложет другое – дипломные спектакли моих студентов. До карантина мы успели поставить 6 спектаклей, но только один – «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру – записали на видео, чтобы отправить на студенческий фестиваль. Причем сделали это на английском языке. Мне очень жаль, что мои студенты, не сыграв дип­ломные спектакли в учебном театре альма-матер – Академии искусств имени Жургенова, не получили радости от общения со зрителем и завершения четырехлетней учебы. На мой взгляд, это наша главная потеря. Договариваюсь сейчас, чтобы показ дипломных спектаклей был сделан в сентябре, – говорил Тунгышбай Жаманкулов. – Другой волнующий вопрос – прием в театральный вуз. Как это можно делать виртуально, не послушав биения сердца, не посмотрев в глаза будущего актера, я не представляю.

Из отрадных новостей – театры потихоньку приступают к репетициям. В театре им. М. Ауэзова репетируют сейчас спектакль по «Словам назидания» Абая. Но зритель вряд ли увидит его в этом театральном сезоне. Более того, вопрос о начале следующего сезона остается открытым. Гастролей, разумеется, тоже пока не будет.

Отныне, по словам спикера конференции, театроведа Амангельды Мукана, такие онлайн-встречи будут проходить часто.

– Это единственный путь к решению общих проблем теат­ров Казахстана, – считает он. – Не скрою, мы все напуганы, но надежды не теряем. Театр все равно выживет. Ему много раз грозили исчезновением. В начале ХХ века говорили, что театр не выдержит напора бурно развиваюшегося кинематографа, потом – телевидения, сейчас – Интернета. А он все живет, ибо дает людям то, что не может дать ни один оцифрованный спектакль – радость человеческого общения. Зрители это уже поняли. Они пишут нам, что скучают по театру и любимым актерам. Пока же мы можем только сообщить, что скоро пройдет виртуальная читка пьесы «Коронавирус» драматурга из Сузака (Туркестанская область) Байдильды Айдарбека. Она на актуальную сегодня тему: как форс-мажорная ситуация спасла семью, которая собиралась до карантина разбежаться в разные стороны.