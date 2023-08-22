Рады и медики, и пациенты

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Наталья Денисова

В Кызылжаре – одном из самых отдаленных аулов Приаралья – строят современную врачебную амбулаторию.

Населенный пункт входит в состав аульного округа Райым, находится в 115 км от Аральска и в 450 км от Кызылорды. В 12 км от него расположен аул Шомишколь, а далее еще село Ескиура. Живут в этой местности в основном рыбаки и животноводы.

Здание врачебной амбулатории в Кызылжаре было построено в 1982 году, физически оно устарело, но в общей сложности медучреждение должно принимать более двух тысяч человек из нескольких аулов. И принимает, несмотря на изношенность.

Сейчас здесь возводят современную врачебную амбулаторию. Строительство объекта стоимостью 400 млн тенге планируется завершить уже в октябре. Здесь будут функцио­нировать аптечный пункт, лаборатория, кабинеты физио­терапии и дневного стацио­нара, приемная и изолятор. За одну смену амбу­латория будет принимать до 20 человек, 14 больных одновременно смогут лечиться в дневном стационаре.

Строительство объекта ведет ТОО «Астана сервис Ltd», которое, кстати, приняло на временную работу нескольких местных жителей. Товарищество укладывается в график строительных работ, а местное население готовится к церемонии открытия амбулатории.

#здравоохранение #медицина #строительство #Кызылжар #аул #амбулатория

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