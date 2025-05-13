RAMS BeyondAlmaty: новый символ роскоши, архитектурного прогресса и будущего Алматы

Компании и Рынки
94
Александр Проскурин

4 мая 2025 года в Алматы состоялась презентация, которая уже вошла в историю как одно из самых ожидаемых и значимых событий в архитектурной и культурной жизни страны

В этот день RAMS QAZAQSTAN, одна из ведущих строительных компаний страны, представила флагманский проект — RAMS BeyondAlmaty, который обещает стать новой визитной карточкой мегаполиса.

Этот уникальный многофункциональный комплекс представляет собой больше, чем просто архитектуру. Это - высказывание. Это — образ будущего, воплощенный в инженерии и инновациях.

В многоэтажном здании разместятся апартаменты премиум-класса, пентхаусы с видами на Заилийский Алатау, офисы класса A+, торговая галерея с брендами мирового уровня, панорамный skydeck, спорт-парк, рестораны высокой кухни и, конечно, ультралюксовый отель под управлением легендарного бренда St. Regis. Это будет не просто объект недвижимости — это будет сердце новой городской экосистемы.

Звёздный гость и культурный мост

Особую атмосферу мероприятию на презентации придал популярный турецкий киноактёр Бурак Озчивит — звезда сериалов «Великолепный век» и «Основание: Осман», ставший официальным бренд-амбассадором проекта. Его участие подчеркнуло международный масштаб и кросс-культурную значимость инициативы.

«Каждый раз, приезжая в Алматы, я ощущаю, что возвращаюсь домой. Здесь особая энергия, тепло и душевность. Я горд быть частью проекта, который не просто создаёт роскошь, а вдохновляет и открывает городу новые горизонты», — отметил Озчивит в своём выступлении.

Архитектура, устремлённая в небо — и в будущее

RAMS BeyondAlmaty задуман как неотъемлемая часть архитектурного образа нового Алматы — города, который стремится к мировым стандартам, но не теряет свою культурную аутентичность. Он ответит на одну из ключевых потребностей мегаполиса — дефицит гостиниц премиум-класса, востребованных у туристов, инвесторов и бизнесменов.

«Мы не просто строим здание — мы создаём силуэт города, новый стандарт, новую философию жизни», — подчеркнули представители RAMS QAZAQSTAN.

Проект будет реализован в течение четырёх лет. За этот период будет создано более 1800 рабочих мест на этапе строительства, а после запуска — до 2500 постоянных рабочих мест. С учетом развития бизнеса после его ввода в эксплуатацию, налоговые поступления от объектов станут значимым вкладом в бюджет города.

RAMS QAZAQSTAN: строить будущее

За почти три десятилетия на рынке RAMS QAZAQSTAN реализовала более 60 проектов жилой и коммерческой недвижимости, введя в эксплуатацию свыше 4 миллионов квадратных метров. География компании охватывает страны Европы и Азии.

Говорит Ислам Пенюков, директор по продажам жилой недвижимости, отметил:

«Мы создаём не просто квадратные метры — мы формируем стиль жизни. Наши проекты — это синтез эстетики, комфорта, устойчивости и инноваций».

RAMS активно внедряет экологичные технологии, стремится к международной «зелёной» сертификации, использует энергоэффективные решения, натуральные материалы и проектирует здания, которые становятся частью городской среды, а не вторжением в неё.

RAMS BeyondAlmaty - это мечта, обретшая форму. Это будущая икона Алматы - города, устремлённого к высотам.

Проект, способный вдохновлять, объединять и задавать тон для будущих поколений

#Алматы #строительство #RAMSBeyondAlmaty #Бурак Озчивит

Популярное

Все
Будущее – за цифровыми активами
Турнир Большого шлема в Астане
Управление популяцией сайги следует начать с обводнения естественных ареалов ее обитания
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Участники марафона-байги «Ұлы дала жорығы» преодолели половину пути
На страже здоровья – искусственный интеллект
Он был настоящим...
Национальные виды спорта: традиции и современность
Творческая академия зажигает звездочек
На Уральской ТЭЦ запущена новая турбина
Угнал велосипед и  поплатился
Быть или не быть в элите?
Вечно живые
Попуски завершены – пойма затоплена
Туриндустрия: нужен научный подход
Стартовала Неделя репродуктивного здоровья
Указ Президента Республики Казахстан О награждении
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции
Погодные условия пока благоприятны
Чтобы земля работала
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Профессионал, с которым повезло работать
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
Человек-легенда
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
Ветераны Мангистау примут участие в военном параде в Астане
Страховая медицина: вопросы без ответов
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Компания Presight открыла региональный офис в Астане
Казахстанскому бизнесу компенсируют затраты на модернизацию…
Оптимизация налогообложения Экспортно-кредитного агентства …
Три специализированные международные выставки проходят в Ас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]