4 мая 2025 года в Алматы состоялась презентация, которая уже вошла в историю как одно из самых ожидаемых и значимых событий в архитектурной и культурной жизни страны

В этот день RAMS QAZAQSTAN, одна из ведущих строительных компаний страны, представила флагманский проект — RAMS BeyondAlmaty, который обещает стать новой визитной карточкой мегаполиса.

Этот уникальный многофункциональный комплекс представляет собой больше, чем просто архитектуру. Это - высказывание. Это — образ будущего, воплощенный в инженерии и инновациях.

В многоэтажном здании разместятся апартаменты премиум-класса, пентхаусы с видами на Заилийский Алатау, офисы класса A+, торговая галерея с брендами мирового уровня, панорамный skydeck, спорт-парк, рестораны высокой кухни и, конечно, ультралюксовый отель под управлением легендарного бренда St. Regis. Это будет не просто объект недвижимости — это будет сердце новой городской экосистемы.

Звёздный гость и культурный мост

Особую атмосферу мероприятию на презентации придал популярный турецкий киноактёр Бурак Озчивит — звезда сериалов «Великолепный век» и «Основание: Осман», ставший официальным бренд-амбассадором проекта. Его участие подчеркнуло международный масштаб и кросс-культурную значимость инициативы.

«Каждый раз, приезжая в Алматы, я ощущаю, что возвращаюсь домой. Здесь особая энергия, тепло и душевность. Я горд быть частью проекта, который не просто создаёт роскошь, а вдохновляет и открывает городу новые горизонты», — отметил Озчивит в своём выступлении.

Архитектура, устремлённая в небо — и в будущее

RAMS BeyondAlmaty задуман как неотъемлемая часть архитектурного образа нового Алматы — города, который стремится к мировым стандартам, но не теряет свою культурную аутентичность. Он ответит на одну из ключевых потребностей мегаполиса — дефицит гостиниц премиум-класса, востребованных у туристов, инвесторов и бизнесменов.

«Мы не просто строим здание — мы создаём силуэт города, новый стандарт, новую философию жизни», — подчеркнули представители RAMS QAZAQSTAN.

Проект будет реализован в течение четырёх лет. За этот период будет создано более 1800 рабочих мест на этапе строительства, а после запуска — до 2500 постоянных рабочих мест. С учетом развития бизнеса после его ввода в эксплуатацию, налоговые поступления от объектов станут значимым вкладом в бюджет города.

RAMS QAZAQSTAN: строить будущее

За почти три десятилетия на рынке RAMS QAZAQSTAN реализовала более 60 проектов жилой и коммерческой недвижимости, введя в эксплуатацию свыше 4 миллионов квадратных метров. География компании охватывает страны Европы и Азии.

Говорит Ислам Пенюков, директор по продажам жилой недвижимости, отметил:

«Мы создаём не просто квадратные метры — мы формируем стиль жизни. Наши проекты — это синтез эстетики, комфорта, устойчивости и инноваций».

RAMS активно внедряет экологичные технологии, стремится к международной «зелёной» сертификации, использует энергоэффективные решения, натуральные материалы и проектирует здания, которые становятся частью городской среды, а не вторжением в неё.

RAMS BeyondAlmaty - это мечта, обретшая форму. Это будущая икона Алматы - города, устремлённого к высотам.

Проект, способный вдохновлять, объединять и задавать тон для будущих поколений