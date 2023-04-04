Ранил топором и переломал кости жене житель Жетысуской области

Дебоширу, причинившему серьезные травмы супруге, грозит уголовное наказание в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

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Факт зарегистрирован в Кербулакском районе, где в ночь на 4 апреля из села Шаган госпитализировали в больницу 54-летнюю женщину.

Медики диагностировали у пациентки множественные травмы в виде переломов, травматический шок и колото-резаные раны.

Как выяснилось, женщина пострадала от рук гражданского супруга, которого стражи порядка для дачи показаний доставили в районную полицию.

Установлено, что между супругами при распитии алкоголя возникла ссора, переросшая в драку.

«Согласно показаниям задержанного мужчины, раны и травмы потерпевшей нанесены топором, который был обнаружен на месте происшествия и приобщен к материалам дела. Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник Кербулакской районной полиции Ербол Ахметкалиев.