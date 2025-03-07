Рашид Дубаев возглавил Комитет промышленной безопасности МЧС РК

С сентября 2023 года он руководил департаментом Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Алматы
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Дубаев Рашид Култаевич назначен на должность председателя Комитета промышленной безопасности министерства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz
Родился в 1966 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1992 году стажером-следователем прокуратуры Чарского района Семипалатинской области.
1993-1997 гг. – помощник прокурора, заместитель прокурора Ауэзовского района г. Алматы.
С 1997 по 2000 гг. работал в структуре Генеральной прокуратуры РК на должностях прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания в правоохранительных и налоговых органах, старшим помощником Генерального прокурора – представителем Генеральной прокуратуры по Павлодарской области и других.
2000-2002 гг. – начальник управления юстиции по Павлодарской области.
2002-2005 гг. - начальник управления юстиции города Алматы.
2005-2009 гг. – начальник департамента юстиции Павлодарской области.
2009-2010 гг. – заместитель директора РГП «Информационно- производственный центр» Министерства юстиции РК, г. Астана
2012-2014 гг.– начальник Управления по обеспечению внутренней безопасности Генеральной прокуратуры РК, г. Астана
2014-2016 гг. – первый заместитель прокурора Карагандинской области.
2022-2023 гг. – руководитель Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по области Абай.
С сентября 2023 года по настоящее время – руководитель Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по городу Алматы.