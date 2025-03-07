Рашид Дубаев возглавил Комитет промышленной безопасности МЧС РК

С сентября 2023 года он руководил департаментом Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Алматы

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Дубаев Рашид Култаевич назначен на должность председателя Комитета промышленной безопасности министерства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1966 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1992 году стажером-следователем прокуратуры Чарского района Семипалатинской области.

1993-1997 гг. – помощник прокурора, заместитель прокурора Ауэзовского района г. Алматы.

С 1997 по 2000 гг. работал в структуре Генеральной прокуратуры РК на должностях прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания в правоохранительных и налоговых органах, старшим помощником Генерального прокурора – представителем Генеральной прокуратуры по Павлодарской области и других.

2000-2002 гг. – начальник управления юстиции по Павлодарской области.

2002-2005 гг. - начальник управления юстиции города Алматы.

2005-2009 гг. – начальник департамента юстиции Павлодарской области.

2009-2010 гг. – заместитель директора РГП «Информационно- производственный центр» Министерства юстиции РК, г. Астана

2012-2014 гг.– начальник Управления по обеспечению внутренней безопасности Генеральной прокуратуры РК, г. Астана

2014-2016 гг. – первый заместитель прокурора Карагандинской области.

2022-2023 гг. – руководитель Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по области Абай.

С сентября 2023 года по настоящее время – руководитель Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по городу Алматы.