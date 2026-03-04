Назначен вице-министр культуры и информации

Постановлением Правительства Республики Казахстан Али Рустам назначен на должность вице-министра культуры и информации Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова. 

Трудовую деятельность начал в 2006 году корреспондентом в газете «Деловая неделя». 

2006-2011 гг. – корреспондент, редактор, заместитель главного редактора газеты «Деловая неделя». 

2011-2012 гг. – директор ГККП «Жетісу жастары» Молодежный центр».

2012 г. – директор Центра молодежной политики Алматинской области.

2012 г. – аким Кайнарлинского сельского округа Алматинской области.

2012-2016 гг. – начальник, руководитель управления по вопросам молодежной политики Алматинской области. 

2016-2020 гг. – руководитель управления внутренней политики Алматинской области.

2020-2021 гг. – заместитель акима Алматинской области.

2021-2022 гг. – аким Ескельдинского района Алматинской области.

2022-2023 гг. – заместитель акима области Жетісу.

С 2024 г. по настоящее время председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК.

