Фото: Kazpravda.kz
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Расходы на сопровождение инвалидов до санаториев возместили их помощникам в Караганде
Ульянкина Елена

В Караганде 28 индивидуальных помощников, которые сопровождали на санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью, получили компенсацию своих расходов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В Караганде индивидуальные помощники долго добивались того, чтобы им оплачивали расходы на сопровождение инвалидов до санаториев и профилакториев. Ведь им приходилось возить своих подопечных, тратя на билеты собственные деньги. Государство возмещало только затраты людей с ограниченными возможностями. Из-за отсутствия сопровождающего многим инвалидам приходилось отказываться от путевок и жизненно важного лечения.

После вмешательства карагандинского департамента Агентства РК по противодействию коррупции ситуация изменилась. Его сотрудники провели внешний анализ коррупционных рисков и порекомендовали управлению координации занятости и социальных программ решить вопрос с финансированием проезда индивидуальных помощников.

В результате 28 жителей Караганды, которые сопровождали на санаторно-курортное лечение инвалидов первой группы и детей с особыми потребностями, получили компенсацию своих расходов. На это из местного бюджета выделили 4,7 млн тенге.

Отметим, что на покрытие транспортных расходов сопровождающих лиц в Караганде ежегодно необходимо 170 млн тенге.

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