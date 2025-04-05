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Расширение минерально-ресурсной базы для нашей республики – источник укрепления экономики. Но с каждым годом проводить соответствую­щую работу становится все сложнее – легкоизвлекаемые запасы подходят к концу, и теперь геологический поиск нужно направлять вглубь недр. Удалось ли придать новый импульс геологоразведке? На этот вопрос мы попросили ответить вице-министра промышленности и строительства Ирана Шархана.

– Иран Шарханович, расскажите о текущем состоянии геологической отрасли. Произошли ли какие-нибудь значимые изменения в сфере разведки полезных ископаемых в Казахстане?

– В последние годы особое внимание уделяется разведке стратегически важных полезных ископаемых, включая медь, золото, литий и редкоземельные металлы. После вступления в силу в 2017 году Кодекса «О недрах и недропользовании» процесс получения лицензий для геологоразведки стал более прозрачным и доступным. Внедрение международных стандартов CRIRSCO позволило повысить доверие инвесторов и привлечь крупные зарубежные компании, такие как Rio Tinto, Fortescue и Polymetal. В результате увеличился объем разведочных работ, особенно в Центральном Казахстане, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях.

За последние годы были выявлены перспективные запасы лития, никеля, редкоземельных элементов, проведена доразведка крупных месторождений меди и золота. В целом геологоразведка в Казахстане находится на подъеме, открывая новые возможности для рос­та добывающей отрасли и укрепления позиций страны на мировом рынке минеральных ресурсов.

Уже упоминавшийся Кодекс «О недрах и недропользовании», упростивший получение лицензий, способствовал росту количества юниорских компаний – небольших независимых геологоразведочных фирм, занимающихся поиском и разведкой место­рождений для последую­щей их продажи крупным добывающим «игрокам».

Мы лицензировали деятельность старателей, и это позволило малому бизнесу участвовать в добыче полезных ископаемых. Теперь крупные компании (KazMinerals, Rio Tinto, Polymetal, ERG) занимаются доразведкой крупных и стратегических месторождений, требующих значительных инвестиций. Юниоры ведут разведку перспективных, но еще неразработанных месторождений, особенно в сфере золота, меди и редкоземельных металлов. А старатели занимаются мелкомасштабной добычей, главным образом в золотодобывающих районах.

– Можно ли говорить о первых положительных результатах реформы недропользования? Какие проблемы пока решить не удалось?

– Управление недрами в Казахстане в последние годы претерпело значительные изменения благодаря реформам, направленным на упрощение разрешительных процедур, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий.

Да, можно говорить о первых положительных результатах: активность геологоразведки выросла, увеличилось количество лицензий и объем инвестиций. Однако остались и «узкие места», над которыми мы продолжаем работать. В частности, в отрасли ощущается дефицит геологов, инженеров и технологов. Многие перспективные месторождения находятся в труднодоступных регионах, где отсутствуют дороги, электросети и водоснабжение, и это делает их разработку экономически сложной, требует дополнительных инвестиций.

Что касается привлечения инвесторов, то Казахстан предлагает новые проекты в сфере редкоземельных металлов, лития и меди, стимулирует строительство перерабатывающих предприятий. Другой важный шаг навстречу инвесторам – цифровизация геологических данных. С этой целью создана Единая платформа недропользователей, которая обеспечивает открытый доступ к информации о месторождениях и результатах их геологической разведки.

– Долгие годы Казахстан значительно отставал от передовых стран по размерам затрат на изученность одного квадратного километра территории. Какие изменения произошли после вступления в силу Кодекса «О недрах и недропользовании»?

– За пять истекших лет на государственное геологическое изучение недр было выделено около 42 миллиардов тенге, это пока, надо признать, значительно ниже, чем в соседних странах. К примеру, в Узбекистане (территория – 448,9 тыс. кв. км. – Прим. авт.) на финансирование гео­логоразведки в 2025 году государством направлен 71 миллион долларов, в России – 397 миллионов долларов, тогда как в Казахстане (при территории 2 724,9 тыс. кв. км) – всего 15 миллионов долларов. На этом фоне частные инвес­тиции демонстрируют рост, с 2018 года увеличившись втрое.

Ежегодно за счет госбюджета выполняются региональные работы по государственному геологическому изучению недр в масштабе 1:200 000. Они необходимы, чтобы охватить геолого-геофизической изученностью до 2,2 млн квадратных километров территории республики к концу 2026-го согласно поручению Главы государства, данному в Послании народу Казахстана от 2023 года. В 2025-м площадь охвата составит 2 038,2 тысячи квадратных километров.

На сегодня государственным балансом республики учтено 987 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ), 355 – углеводородов, 3 666 – общерас­пространенных полезных ископаемых и 4 540 месторож­дений подземных вод.

Для повышения эффективности государственного геологического изучения недр планируется переход на картирование более крупного масштаба 1:50 000. Исследования при данном масштабе позволяют детальнее изучить намеченные площади и выявить их перспективность. С этой целью будут применены современные методы исследований, в том числе дистанционное зондирование Земли, аэрогеофизические исследования, геохимическое картирование.

На перспективных проектах будет внед­ряться масштаб 1:25 000. Детализированное картирование более эффективно для выявления потенциальных месторождений, а также для улучшения инвестицион­ной привлекательности отрасли.

Для привлечения госкомпаний к исследованию национальных богатств министерство усилило взаимодействие с национальной горнорудной компанией «Тау-Кен Самрук». На первом этапе ведомство проводит геологоразведку для выявления перспективных участков. Затем нацкомпания после прединвестиционной подготовки, включающей доразведку, подбор технологий, разработку ТЭО, приступает к освоению этих участков самостоятельно либо с партнерами.

Участки, не вошедшие в данный процесс, передаются на аукционы. По данному механизму у нас уже осуществляются пилотные проекты на месторождениях Каратас (медь), Жосабай (золото), Северный Катпар, Верхнее Кайракты (вольфрам). Всего в 2024 году в Казахстане было выявлено 38 перспективных площадей ТПИ.

– Каковы дальнейшие перспективы геологоразведки в Казахстане?

– Основным направлением геологоразведки в мире и Казахстане в настоящее время является восполнение ресурсной базы по критически важным видам сырья, в том числе редкоземельным элементам, кобальту, никелю, алюминию, меди, фтору, платине, литию.

Буквально на днях было официально объявлено, что карагандинские геологи, выполняя поисковые работы на участке Куйректыколь, обнаружили несколько перспективных площадей с крупными ресурсами редкоземельных металлов, которые суммарно составляют порядка миллиона тонн.

Куйректыколь находится в 300 километ­рах юго-восточнее Астаны, в Каркаралинском районе Карагандинской области. По масштабам оруденения наиболее перспективными являются площади Иргиз и Дос-2, где содержание суммы редкоземельных элементов превышает 0,1%, достигая в отдельных пробах 0,25% и выше.

После анализа всех имеющихся исторических материалов по району и данных поисковых работ также была дополнительно выделена и предварительно оценена весьма обширная прогнозная площадь Жаңа Қазақстан, включающая в себя практически весь участок Куйректыколь.

Общие прогнозные ресурсы редкоземельных элементов площади Жаңа Қазақстан до глубины 300 метров составляют свыше 20 миллионов тонн при среднем содержании суммы редкоземельных элементов порядка 700 граммов на тонну. Вот такой подарок преподнесли карагандинские геологи своим коллегам к профессиональному празднику!

В Казахстане есть также значительные перспективы для новых открытий месторождений углеводородов. Геологами выделяются 15 осадочных бассейнов с прог­нозными ресурсами условного топлива порядка 76 миллиардов тонн.

Сегодня же весь объем нефтегазодобычи ведется на пяти освоенных бассейнах, из которых самым крупным считается Прикаспийский – на него приходится около 80% ресурсной базы республики. При этом значительными перспективами обладают еще пять малоизученных осадочных бассейнов: Северо-Тургайский, Аральский, Сырдарьинский, Шу-Сарысуйский и Прииртышский.

С целью повышения геолого-геофизической изученности территорий вблизи моногородов, расположенных в пределах Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей, а также восполнения минерально-сырьевой базы регионов Казахстана и страны в целом в 2024 году в рамках государственного гео­логического изучения недр завершены поисковые работы на четырех участках – Миролюбовском, Кунеойе, Кенкудуке, Ржавой сопке, – перспективных на наличие ТПИ (в том числе редких и редкоземельных металлов).

Например, на Миролюбовском получены пробы с повышенным содержанием по вольфраму, на Кенкудуке – по меди и редким металлам: молибдену, галлию, иттрию. В пределах Кунеойя выделены два участка, перспективных на бериллий.

Все эти достижения стали возможны благодаря труду геологов. В канун профессионального праздника хочу поздравить всех геологов Казахстана с Днем геолога! Крепкого здоровья, профессиональных успехов и новых открытий!