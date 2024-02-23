Распространение кори среди детей ВОЗ связала с пандемией COVID-19

Здравоохранение, В мире
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ВОЗ полагают, пандемия COVID-19 повлияла на охват плановой иммунизацией детей до 5 лет 

Фото: gemotest.ru

Организация считает необходимым защитить тех, кто все еще подвержен риску инфекции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Европейский офис ВОЗ

По их данным, в прошлом году более 58 тыс. человек в 41 из 53 государств-членов в регионе, охватывающем Европу и Центральную Азию, заразились корью, что привело к тысячам случаев госпитализации и десяткам связанных с корью смертям. 

Тот факт, что почти половина случаев заболевания была зарегистрирована среди детей в возрасте до 5 лет, свидетельствует о существенном негативном воздействии пандемии COVID-19 на системы здравоохранения, в том числе на услуги плановой иммунизации. Это привело к значительному увеличению числа восприимчивых к инфекции детей, которые пропустили плановые прививки против кори и других заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин, убеждены в ВОЗ.

–  Системам здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ предстоит наверстать упущенное, в срочном порядке охватив прививками 1,2 миллиона детей, пропустивших вакцинацию против кори в период с 2020 по 2022 г.; при этом им необходимо продолжать плановую иммунизацию. С учетом того, что вирус продолжает распространяться во многих частях региона, своевременное обнаружение вспышки и принятие ответных мер по-прежнему имеет ключевое значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации и обеспечения прогресса на пути к элиминации (ликвидации - прим. авт.) этого высококонтагиозного заболевания в регионе, – отметил Европейский региональный директор ВОЗ доктор Ханс Генри Клюге.

По его словам, действия, предпринятые в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Румынии и Таджикистане, в результате которых в 2023 году было привито более 2,5 млн детей всех возрастов, похоже, помогли сдержать распространение вируса в этих странах. Однако, считает он, дальнейшее распространение вируса в регионе продолжается, представляя постоянную угрозу для здоровья миллионов детей.

В ВОЗ напомнили, что по состоянию на 2022 год элиминация кори была подтверждена в 33 из 53 государств-членов, однако это достижение остается неустойчивым. Чтобы сохранить этот статус, страна должна обеспечить прекращение передачи вируса после его завоза на ее территорию в течение 12 месяцев с момента регистрации первого случая заболевания. 

Корью может заразиться любой человек, не имеющий иммунитета к инфекции.

Непривитые маленькие дети и беременные женщины подвергаются наибольшему риску развития тяжелых осложнений при кори. Корь также ослабляет иммунную систему и может привести к тому, что организм "забудет", как защищаться от других наиболее распространенных инфекций, в результате чего дети могут стать крайне уязвимыми к другим болезням, заключили в ВОЗ.

Ранее вице-премьер Тамара Дуйсенова раскритиковала работу СЭС и контроль Минздрава в условиях эпидемии кори. 

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