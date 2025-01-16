Районные больницы получают современное медоборудование

Развитию сельского здравоохранения уделяют внимание и в Маканчинском районе. В первые дни нового года в селе Бекет сдана в эксплуатацию врачебная амбулатория. Возобновлено строительство здания врачебной амбулатории в селе Маканчи, здесь появятся дневной стационар, лаборатория и женская консультация. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в мае. В районную больницу впервые приобретен аппарат компьютерной томографии. Проводится работа по укомплектованию врачебными кадрами: в 2024-м были приняты на работу УЗИ-диаг­ност, кардиолог и пульмонолог, а в этом году их ряды пополнят рент­генолог и реабилитолог.