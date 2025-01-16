Районные больницы получают современное медоборудование
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Для районной больницы села Бескарагай области Абай приобретена ультразвуковая диагностическая система Versana Premier, система AudioSmart для аудиологического скрининга и импедансометрии, щелевая лампа S260S для исследований переднего отдела глазного яблока. Обновлена и флюорографическая техника: цифровое устройство нового поколения позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. Для повышения качества медицинских услуг в минувшем году в Бескарагайском районе завершено строительство четырех врачебных амбулаторий, шести медицинских пунктов и одного фельдшерско-акушерского пункта.