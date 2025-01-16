Районные больницы получают современное медоборудование

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Для районной больницы села Бескарагай области Абай приобретена ультразвуковая диагностическая система Versana Premier, система AudioSmart для аудиологического скрининга и импедансометрии, щелевая лампа S260S для исследований переднего отдела глазного яблока. Обновлена и флюорографическая техника: цифровое устройство нового поколения позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. Для повышения качества медицинских услуг в минувшем году в Бескарагайском районе завершено строительство четырех врачебных амбулаторий, шести медицинских пунктов и одного фельдшерско-акушерского пункта.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Развитию сельского здравоохранения уделяют внимание и в Маканчинском районе. В первые дни нового года в селе Бекет сдана в эксплуатацию врачебная амбулатория. Возобновлено строительство здания врачебной амбулатории в селе Маканчи, здесь появятся дневной стационар, лаборатория и женская консультация. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в мае. В районную больницу впервые приобретен аппарат компьютерной томографии. Проводится работа по укомплектованию врачебными кадрами: в 2024-м были приняты на работу УЗИ-диаг­ност, кардиолог и пульмонолог, а в этом году их ряды пополнят рент­генолог и реабилитолог.

#регионы #больницы #медоборудование

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