​Разговор о лекарственной политике

Вопросы реализации национальной лекарственной политики обсуждались на встрече министра здравоохранения Елжана Биртанова с общественностью, состоявшейся в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РК в Алматы. В ней приняли участие эксперты Нацио­нального центра, представители фармацевтических и медицинских организаций и ассоциаций. Одной из основных обсуждавшихся тем стало государственное регулирование в сфере ценообразования лекарственных средств. Как пояс­нил министр, соответствующий законопроект планируется внес­ти на рассмотрение Парламента РК осенью.

В ходе обсуждения вопросов ценообразования с презентацией «Состояние и перспективы лекарственного обеспечения населения в Республике Казахстан и развития фармацевтической отрасли» выступила заместитель генерального директора НЦЭЛС МЗ РК Акмарал Кабденова. Она заявила, что в республике решен вопрос о физической доступности лекарственных препаратов, – об этом свидетельствует значительное число аптек и около 8 000 зарегистрированных наименований. На первый план повестки дня вышел вопрос об экономической доступности этих лекарств. Встреча прошла в конструктивной обстановке, был высказан ряд экспертных замечаний и предложений.