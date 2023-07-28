Разработку Комплексного плана развития машиностроения рассмотрели в Правительстве

Комплексный план включает в себя 83 мероприятия, направленных на поддержку отечественных производителей и повышение конкурентоспособности сферы машиностроения.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам разработки Комплексного плана развития машиностроения до 2028 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ожидается, что данный документ, работа над которым ведется по поручению главы государства, должен придать еще больший импульс дальнейшему развитию отрасли. При его подготовке учтены предложения бизнеса, в частности, от Союза машиностроителей Казахстана.

Комплексный план включает в себя 83 мероприятия, направленных на поддержку отечественных производителей и повышение конкурентоспособности сферы машиностроения. Они отражают как системный характер, так и точечный по секторам (горно-металлургическое, железнодорожное, нефтегазовое, энергетическое, электротехническое, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, авиастроение).

Основной целью плана является рост валовой добавленной стоимости в отрасли машиностроения в 4,5 раза, объемов производства – в 2,2 раза, экспорта – в 2,9 раза, производительности труда – в 1,9 раза, инвестиций – в 1,5 раза.

По итогам обсуждения документа Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и организациями ускорить согласование Комплексного плана и внесение проекта постановления Правительства о его утверждении.