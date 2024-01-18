Разработку новых цифровых сервисов с элементами ИИ обсудили в правительстве

Технологии, Правительство
173
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Койшыбаев поручил не останавливаться на достигнутом и обеспечить применение и внедрение искусственного интеллекта и инноваций

Фото: пресс-служба правительства РК

Ход реализации цифровых инициатив по улучшению качества жизни граждан и бизнеса рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства РК Галымжана Койшыбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В прошлом году в соответствии с предвыборной программой президента РК «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» началась комплексная цифровизация жизненных ситуаций граждан и бизнеса. Ряд инициатив уже дали положительные результаты.

Глава Минцифры Багдат Мусин озвучил результаты оценки уже реализованных инициатив госорганов. В рамках анализа учитывались востребованность проектов населением, эффективность, направленность на снижение коррупционных рисков и т.д. Он добавил, что в 2023 году был проведен реинжиниринг 365 бизнес-процессов по 9 жизненным ситуациям, что привело к повышению скорости и качества оказания, соответствующих госуслуг.

Стоит отметить, что в работу по дебюрократизации и цифровизации вовлечены также АО «Самрук–Қазына» и холдинг «Байтерек».

Галымжан Койшыбаев подчеркнул, к осуществлению поставленных задач в наступившем году нужно подходить максимально проактивно. Кроме того, требуется применять инструменты управления, как «Agile» и «Акселерация»: совместное решение сложных задач в межведомственных рабочих группах в максимально короткие сроки.

«Главой государства перед нами поставлена стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются: мы в числе мировых лидеров по индексу развития «электронного правительства». Однако нам не нужно останавливаться на достигнутом, необходимо обеспечить применение и внедрение искусственного интеллекта и инноваций», — подчеркнул руководитель аппарата правительства РК.

По итогам совещания госорганам дали ряд необходимых поручений по доработке онлайн-сервисов с учетом предложений и замечаний, а также выработке новых инициатив с конкретными и ощутимыми для населения результатами.

#Правительство #разработка #госуслуги #цифровизация #ИИ

Популярное

Все
Казахстанская Коко Шанель
Сильная духом
У главного города новый генплан
Субсидии для теплиц
Мастер-класс по новым технологиям
Ближе к волшебникам
Права многодетного отца защитил суд Астаны
Глава государства прибыл с официальным визитом в Италию
Необходимо задействовать «водную дипломатию»
Трое суток в степи: Пастух из Костанайской области рассказал подробности
«Служить добру сверх меры сил…»
Новый международный терминал аэропорта Алматы откроется в июне
Уроки в комфортных условиях
Накрытые Сетью
Последние метры, непоследние проблемы?
Инженеры солдатских душ
Возврат в прошлое невозможен
Летописец родного края
Как безопасно купаться в проруби
Кодекс надежды
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Казахстан полностью выполнил свои обязательства в ВТО по уп…
Новый международный терминал аэропорта Алматы откроется в и…
В Китае изобрели батарею, которую не надо заряжать полвека
Казахстан и Россия снимают ограничения во взаимной торговле…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]