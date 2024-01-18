Разработку новых цифровых сервисов с элементами ИИ обсудили в правительстве

Койшыбаев поручил не останавливаться на достигнутом и обеспечить применение и внедрение искусственного интеллекта и инноваций

Фото: пресс-служба правительства РК

Ход реализации цифровых инициатив по улучшению качества жизни граждан и бизнеса рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства РК Галымжана Койшыбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В прошлом году в соответствии с предвыборной программой президента РК «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» началась комплексная цифровизация жизненных ситуаций граждан и бизнеса. Ряд инициатив уже дали положительные результаты.

Глава Минцифры Багдат Мусин озвучил результаты оценки уже реализованных инициатив госорганов. В рамках анализа учитывались востребованность проектов населением, эффективность, направленность на снижение коррупционных рисков и т.д. Он добавил, что в 2023 году был проведен реинжиниринг 365 бизнес-процессов по 9 жизненным ситуациям, что привело к повышению скорости и качества оказания, соответствующих госуслуг.

Стоит отметить, что в работу по дебюрократизации и цифровизации вовлечены также АО «Самрук–Қазына» и холдинг «Байтерек».

Галымжан Койшыбаев подчеркнул, к осуществлению поставленных задач в наступившем году нужно подходить максимально проактивно. Кроме того, требуется применять инструменты управления, как «Agile» и «Акселерация»: совместное решение сложных задач в межведомственных рабочих группах в максимально короткие сроки.

«Главой государства перед нами поставлена стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются: мы в числе мировых лидеров по индексу развития «электронного правительства». Однако нам не нужно останавливаться на достигнутом, необходимо обеспечить применение и внедрение искусственного интеллекта и инноваций», — подчеркнул руководитель аппарата правительства РК.

По итогам совещания госорганам дали ряд необходимых поручений по доработке онлайн-сервисов с учетом предложений и замечаний, а также выработке новых инициатив с конкретными и ощутимыми для населения результатами.