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Возможности дальнейшего ускорения темпов и раскрытия дополнительного потенциала сектора стали предметом детального обсуждения на заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Машиностроение – один из ключевых секторов обрабатывающей промышленности, обеспечивающий почти 19% ее общего объема. Основные драйверы роста: производство автомобилей (+12,1%), железнодорожных и других транспортных средств (+7,1%), сельхозтехники (+1,3%), электротехники (+21,5%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (рост в 1,7 раза), а также ремонт и установка машин и оборудования (+12%).

Автопром: новые заводы и расширение модельного ряда

Автомобилестроение дает порядка 41% от объема машиностроения. Сегодня в стране работают два автозавода, выпускающих бренды JAC, Chevrolet, KIA, Lada, Jetour, Hongqi, Skoda, Hyundai и Genesis. В этом году в Казахстане будут введены в строй еще два новых предприятия – мультибрендовый завод в Алматы и завод KIA в Костанае. В Алматы планируется выпуск автомобилей таких брендов, как CHANGAN, Haval и CHERY.

«Благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей в стране значительно увеличится объем производства автомобилей, собираемых по мелкоузловой технологии, что позволит расширить модельный ряд и укрепить позиции отечественного автопрома», — отметил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

В 2025 году в Казахстане планируется произвести 147 824 автомобилей. Однако, как отметил вице-министр, у отрасли есть все предпосылки для превышения этого показателя. Дополнительный рост возможен при оптимизации процессов, связанных с выдачей сертификатов для отечественных товаропроизводителей.

Вице-премьер Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции принять меры для оперативной выдачи необходимой разрешительной документации, что позволит своевременно запустить серийное производство новых моделей и обеспечить загрузку мощностей.

Железнодорожное машиностроение: курс на обновление

Железнодорожный сектор занимает 13% в структуре машиностроения. В 2024 году в Казахстане произведено 125 локомотивов и свыше 2,7 тыс. вагонов на общую сумму 599,3 млрд тенге. Сегодня в этом сегменте работают пять производственных предприятий, расположенных в Астане, Петропавловске, Экибастузе и Атырау.

С этого года начал работу завода «Stadler Kazakhstan» в Астане, запуск которого стал важным этапом в трансформации отрасли и расширении локализации.

Для стимулирования обновления подвижного состава Министерство транспорта инициировало введение ограничений на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы. Соответствующий нормативный документ уже разработан и проходит процедуры согласования.

Вице-премьер поручил Министерству национальной экономики ускорить решение процедурных вопросов, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.

Электротехника и бытовая техника: развитие продолжается

Около 9% общего объема машиностроения приходится на электротехническую продукцию. В 2024 году в Казахстане было произведено свыше 270 тыс. единиц бытовой техники.

С этого года в стране стартует производство телевизоров и стиральных машин под брендом Samsung. Это значимый шаг в направлении импортозамещения, повышения локализации и расширения ассортимента продукции, выпускаемой на территории Казахстана.

Сельхозтехника: 90% рынка обеспечивают отечественные производители

Сельскохозяйственное машиностроение занимает около 6% в структуре отрасли. Сегодня в Казахстане самоходную сельхозтехнику производят 10 крупных предприятий. Благодаря действующей программе льготного лизинга отечественные производители обеспечивают до 90% потребностей внутреннего рынка по тракторам и комбайнам.

В прошлом году в Казахстан зашли и сейчас усиливают свое присутствие финский SAMPO, китайский ZOOMLION и американский John Deere.

По итогам первого полугодия в Казахстане произведено порядка 4 тыс. тракторов (+39,3%) и 441 зерноуборочный комбайн (+64,6%). Годовой план предусматривает выпуск более 10 тыс. единиц сельхозтехники, что на 27% выше показателей прошлого года.

Вице-премьер Серик Жумангарин поручил обеспечить весь комплекс необходимых мер, направленных на сохранение устойчивых темпов роста машиностроения как одного из ключевых секторов обрабатывающей промышленности и важнейшего драйвера технологического развития страны.