Развитие новых производств и казахстанского содержания обсудили в правительстве

Крупным предприятиям поставлена задача по безусловному закупу товаров, работ и услуг у отечественных товаропроизводителей

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с первыми руководителями крупных предприятий в сфере горно-металлургического комплекса, машиностроения, нефтегазовой, угольной, химической промышленностей и национальных компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В ходе обсуждения вице-премьер отметил о проводимой правительством работе по развитию промышленности и внутристрановой ценности.

В этой связи крупным предприятиям поставлена задача по безусловному закупу товаров, работ и услуг у отечественных товаропроизводителей.

Отдельный акцент был сделан на создании условий для открытия отечественных предприятий, которые будут производить ряд импортируемых товаров.

Также было отмечена необходимость предоставления перечня прорывных проектов высокого передела по каждому предприятию.

По итогам совещания государственным органам и организациям дан ряд поручений.