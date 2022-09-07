Разводившего костер мужчину задержали в Алматы

В Алматы полицейские задержали мужчину, который разводил огонь прямо в городе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Подозреваемого в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе установили с помощью видеокамер и свидетельских показаний.

Мужчина 1968 года рождения признался, что развел костер. Он объяснил, что был пьян и якобы хотел разогреть себе консервы, но когда огонь перекинулся на кусты, испугался и убежал.

Полиция установит все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция в Алматы разыскивает устроившего поджог.

Вчера же в Алматы тушили сразу два пожара: едва в 18:56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, как пожарные были вынуждены ехать на второй схожий вызов - загорелся Кок-Тобе.