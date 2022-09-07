Полиция разыскивает устроившего поджог в Алматы

В Алматы полиция разыскивает устроившего поджог, чтобы привлечь к ответственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По сообщению управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, место, зафиксированное на видео, установлено. Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", – проинформировали в полиции.

Накануне в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что едва в 18:56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, как пожарные были вынуждены ехать на второй схожий вызов - загорелся Кок-Тобе.