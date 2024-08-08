Объявленного в международный розыск казахстанца экстрадировали из Армении

Криминал , Задержания
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Дана Аменова
Корреспондент

Его подозревают в незаконном обороте психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сегодня сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола при содействии МИД РК из Армении экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере.

Ранее костанайская полиция при проведении оперативно-розыскных мероприятий в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога-мефедрона был изобличен подозреваемый.

Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия, поэтому был объявлен в международный розыск.

«В сентябре прошлого года указанное лицо было задержано в Ереване. По запросу Генпрокуратуры РК была произведена его экстрадиция в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор в Актау. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет», – говорится в официальном сообщении. 

#розыск #Генпрокуратура #Армения #экстрадиция #казахстанец

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