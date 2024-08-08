Объявленного в международный розыск казахстанца экстрадировали из Армении

Его подозревают в незаконном обороте психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Сегодня сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола при содействии МИД РК из Армении экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере.
Ранее костанайская полиция при проведении оперативно-розыскных мероприятий в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога-мефедрона был изобличен подозреваемый.
Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия, поэтому был объявлен в международный розыск.
«В сентябре прошлого года указанное лицо было задержано в Ереване. По запросу Генпрокуратуры РК была произведена его экстрадиция в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор в Актау. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет», – говорится в официальном сообщении.