Реализация социального жилья будет происходить по-новому

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В Отбасы банке рассказали о новых условиях реализации концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным банка, с 15 августа 2023 года реализация социального жилья для очередников местных исполнительных органов будет происходить по-новому, в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.

Кредиты будут предоставляться по ставке 2% и 5% годовых (ГЭСВ от 2% и от 5,2% соответственно) при наличии первоначального взноса в размере от 10%. Срок кредитования составит до 20 лет.

На доступные займы по ставке 2% годовых (ГЭСВ от 2%) смогут претендовать следующие категории граждан, стоящих в очереди на жилье в местных исполнительных органах:

1. Лица с инвалидностью первой и второй групп;

2. Семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

4. Многодетные семьи, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени.

Сейчас, по информации Отбасы банка, по этим четырем категориям в очереди на жилье стоят 227 тысяч казахстанцев. Из них 51 тысяча – это инвалиды 1 и 2 группы.

"У Отбасы банка уже есть опыт кредитования данной категории граждан. На сегодня в рамках ранее действующих программ уже прокредитовано 564 человека и половина из них привлекла созаемщиков. Ведь для выдачи займов в любом банке необходимо наличие трудовых доходов и подтверждение платежеспособности. Пособие по инвалидности считается как дополнительный доход. Если у инвалида нет дохода или его не хватает, то он может привлекать созаемщиков. И ранее для этой цели могли выступить только близкие родственники – супруг или супруга и совершеннолетние дети", – сообщили в пресс-службе.

Чтобы поддержать инвалидов 1 и 2 групп и помочь им решить жилищный вопрос, список созаемщиков расширили. Теперь ими могут стать родители заемщика, усыновители (удочерители, усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Сделка по покупке квартиры будет совершаться непосредственно с участником госпрограммы. И в данном случае, если инвалид 1 или 2 группы будет недееспособным, то, к сожалению, принять участие в госпрограмме он не сможет.

"Еще одно нововведение – при получении кредита в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы не будет ограничений по доходу для всех категорий. Ранее по госпрограммам было такое требование, что доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 (для получения займа по ставке 2%) и 3,7 (для получения займа по ставке 5%) величины прожиточного минимума или 125 757 и 150 098 тенге соответсвенно. Если, например, эта сумма хоть на 100 тенге превышала бы установленную норму, то эта семья не смогла бы претендовать на доступный заем, а значит не решит свой жилищный вопрос.

Также Концепция не будет ограничивать участников по максимальной сумме займа. Ранее, в зависимости от региона, она составляла от 10 до 18 млн тенге. Теперь сумма кредита будет исходить от стоимости квартиры и формироваться от цены за 1 кв.м жилья", – добавили в банке.

Отмечается, что социальное жилье будет соответствовать 3-4 классу комфортности и максимальная площадь квартиры не будет превышать 80 кв.метров.

Прием заявок на участие в госпрограмме будет осуществляться в рамках реализуемых объектов на портале недвижимости otbasybank.kz. Это значит, что теперь не будет общего приема заявок по всему Казахстану. Потенциальные участники госпрограмм теперь будут сразу подавать заявку на конкретную квартиру в конкретном объекте того или иного региона.

Например, на данный момент готовы объекты для кредитования граждан по ставке 2% годовых (ГЭСВ от 2%) в Шымкенте и Актобе. Значит на первом этапе только жители этих двух регионов смогут подать заявку и принять участие в госпрограмме. Жители остальных регионов смогут принять участие в программе по мере готовности объектов недвижимости, реализуемых местными исполнительными органами в том или ином регионе.

Ключевыми критериями для отбора участников Концепции станет дата постановки в очередь на жилье и категория постановки. То есть приоритет в отборе потенциальных участников среди заявителей будет в первую очередь отдан инвалидам 1 и 2 группы и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.

В рамках Концепции можно будет приобрести только социальное кредитное жилье, построенное по линии местных исполнительных органов. Его наличие можно будет увидеть на портале otbasybank.kz.

Как отметили в отбасы банке, за четыре года реализации по Государственной программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы (предшественник Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы) по направлению "Бақытты отбасы" новоселье справили более 16 тысяч казахстанских семей.

Заявки участников программы по Государственной программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы по направлению "Бақытты отбасы", которые с прошлого года не смогли получить льготный кредит из-за отсутствия подходящего жилья в своем регионе, 15 августа 2023 года будут аннулированы. Исключение составят заявки по категории "Неполные семьи" и те, кто подал заявку на объект и сейчас находится на стадии получения займа. Граждане, чьи заявки будут аннулированы, смогут принять участие в Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.

На доступные займы по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%) смогут претендовать все остальные категории граждан, стоящие в очереди на жилье в местных исполнительных органах.