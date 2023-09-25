Реализацию послания президента обсудили в правительстве

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по реализации поручений, озвученных главой государства в послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

О принимаемых мерах доложили представители государственных органов и организаций. В частности, о том, что ведется разработка необходимых законодательных поправок, направленных на формирование макроэкономической устойчивости, совершенствование налогово-бюджетной политики, развитие предпринимательства и банковского сектора, а также иных сфер.

По итогам совещания вице-премьер Ерулан Жамаубаев отметил о необходимости обеспечения качественного и своевременного исполнения поручений главы государства по курируемым направлениям и дал ряд поручений представителям государственных органов.