Проекты в сфере телекоммуникаций обсудили в правительстве

Правительство
128
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Реализация проектов в сфере телекоммуникаций обсуждена на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием представителей операторов связи и местных исполнительных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрен ход реализации проектов по прокладке сетей связи в сельских населенных пунктах и волоконно-оптических линий по дну Каспийского моря. Также обсуждены меры по развитию сетей 5G и реализации указа главы государства о либерализации экономики.

В рамках совещания Роман Скляр поручил ускорить темпы исполнения проектов и подключения качественного интернета. Перед акиматами и операторами связи поставлена задача ускорить разработку проектно-сметной документации по установке антенно-мачтовых сооружений.

Для наращивания транзитного потенциала по передаче данных будет форсирована работа по прокладке линий связи по дну Каспийского моря и строительству гипермагистрали «Запад – Восток».

Отдельное внимание уделено качественному оказанию услуг связи и доступа к интернету, а также оперативному устранению нарушений по обращениям граждан.

 

#Правительство #Скляр #телекоммуникации

Популярное

Все
Когда наступает старость?
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Искалеченному журавлю сделали операцию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
В Таразе взялись за освещение улиц
В Шымкенте операторов домофонов уличили в картельном сговоре
Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий
Акмолинцы продолжают верить фирмам, якобы предоставляющим медуслуги
Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда
Ливневки нужно строить вместе с городом
Сельские акиматы нуждаются в дипломированных кадрах
Решили не торопиться, а в новый дом заселиться
Площадь Амстердам открыли в Астане
Почти 600 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
Государственный язык должен выступать не только средством коммуникации, но и источником духовного обогащения для каждого казахстанца
Сингапурская лекция Президента Казахстана вызвала широкий отклик в экспертном сообществе
Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о развитии ТМТМ
Первая агропродовольственная миссия Евросоюза прибыла в Казахстан
«Политика – это живые люди». Премьер-министр Нидерландов провел встречу со студентами Maqsut Narikbayev University
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
У Казахстана уникальный культурный код
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Казахстан намерен нарастить экспорт продукции сельхозперера…
Бектенов рассказал президенту о строительстве жилья для пос…
Почти 40 млрд тенге выделило правительство на медучреждения…
Бектенов поручил холдингу «Байтерек» оперативно принимать р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]