Реализацию совместных инвестпроектов обсудили Смаилов и посол ОАЭ в Казахстане

Как отметил премьер, отрадно, что стороны уже приступили к исполнению договоренностей, достигнутых на высоком уровне.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РК Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики обсудили вопросы увеличения объемов взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает особое значение развитию инвестиционного партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами. Так, по итогам прошлого года объем инвестиций из ОАЭ в РК вырос на 27% и составил почти $420 млн. При этом в январе текущего года в рамках официального визита главы государства правительства двух стран подписали Совместную декларацию о реализации новых стратегических инвестиционных проектов.

«Отрадно, что сегодня стороны уже приступили к исполнению договоренностей, достигнутых на высоком уровне. Мы нацелены на активизацию нашего взаимодействия, в том числе заинтересованы в росте инвестиций ОАЭ в экономику Казахстана», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что приоритетной задачей является и развитие торговых отношений.

«Лидеры наших стран поставили задачу довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд. В этой связи Казахстан готов нарастить объемы поставок продукции сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности на рынок ОАЭ», — отметил премьер-министр.

В свою очередь Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики обозначил готовность эмиратской стороны наращивать эффективное межгосударственное взаимодействие, в том числе по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РК в ОАЭ.