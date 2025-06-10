Реализацию совместных проектов обсудили Ашимбаев и Валтонен

Международное сотрудничество,Сенат
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с главой ОБСЕ – министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Приветствуя собеседника, спикер Сената высоко оценил усилия Организации, направленные на укрепление международной безопасности и налаживание межрегионального сотрудничества. Он также подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает открытый и инклюзивный диалог между странами. В этом контексте была отмечена важность миссии Хельсинкского Заключительного акта и реализации задач Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году.

Кроме того, собеседники обозначили перспективы расширения межпарламентских связей и обменялись мнениями касательно реализации совместных проектов.

«Парламент Казахстана заинтересован в развитии конструктивного диалога с Парламентской ассамблеей ОБСЕ для содействия решению актуальных вопросов безопасности и сотрудничества во всем регионе Организации. Наши парламентарии активно участвуют в ежегодных сессиях, а также в миссиях по наблюдению за выборами. Казахстан последовательно сотрудничает с ОБСЕ по всем трем измерениям безопасности, а также заинтересован в расширении контактов в области устойчивого развития, продвижения климатической повестки и международного сотрудничества», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер ознакомил участников встречи с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства. Как отметил Маулен Ашимбаев, изменения направлены на формирование и развитие концепции Справедливого Казахстана – общества, основанного на укреплении верховенства закона, инклюзивности, обеспечении сбалансированного распределения полномочий и улучшении баланса между центром и регионами.

Глава ОБСЕ была также проинформирована о ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, запланированного на сентябрь текущего года.

В свою очередь Элина Валтонен выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с ОБСЕ и готовность к реализации намеченных проектов.

Кроме того, стороны обсудили результаты взаимодействия Парламента Казахстана и Программного офиса ОБСЕ, в том числе в сфере законотворчества, совершенствования работы маслихатов, и другие важные задачи совместной работы, включая вопросы охраны окружающей среды, цифровизации, борьбы с коррупцией и реализации потенциала Срединного коридора.

 

#переговоры #сотрудничество #Ашимбаев #ОБСЕ #Валтонен

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