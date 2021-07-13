Реанимацию ребенка прервал бортпроводник – пассажир-очевидец

Ребёнка, погибшего на борту самолёта Air Astana, можно было спасти. В этом уверена очевидец трагедии, медик Аяла Конакбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".
Аяла летела этим роковым рейсом 9 июля из Шымкента в Алматы. Когда 9-летнему мальчику, недавно перенёсшему пересадку костного мозга, стало плохо, экипаж принялся за реанимационные мероприятия с применением кислорода и дефибриллятора.
По словам женщины, она не могла остаться в стороне и тоже бросилась на помощь, но на борту воздушного судна, как она отметила, не оказалось даже элементарной аптечки и фонендоскопа для измерения давления. А когда самолёт стал заходить на посадку, бортпроводник прервал реанимацию маленького пациента, чего категорически нельзя было делать.
"Он мне говорит: "Нужно сесть". Я возразила: "Нет, нельзя останавливаться". Он снова говорит: "Нужно сесть по протоколу, по инструкции. А если вы стукнетесь головой?" Я говорю: "Нельзя прерывать реанимацию". В итоге он заявил: "Вы должны сесть". Сам сел и мне сказал сесть, ссылаясь на инструкцию", - рассказала очевидец Аяла Конакбаева - специалист-нутрициолог.
В алматинском аэропорту врачи, поднявшись на борт самолёта, лишь констатировали смерть мальчика. В авиакомпании "Air Astana" заявили, что экипаж действовал согласно инструкции, а информацию об отсутствии аптечек и необходимых медицинских приборов опровергли.
Аяла Конакбаева написала заявление в авиационную прокуратуру, чтобы уполномоченные органы провели проверку воздушных судов и квалификации персонала, добавил телеканал.