Ребенка искусали в детсаду в Алматинской области: возбуждено уголовное дело

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В соцсетях распространяются фотографии с искусанным воспитанником детского сада из Алматинской области

Фото: instagram.com/baurzhan__alenov/

В полиции и Министерстве просвещения Казахстана отреагировали на инцидент с ребенком, которого покусали в частном детском саду в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

16 августа текущего года в управление полиции Карасайского района сообщили о ребенке, получившем телесные повреждения в одном из детских садов поселка Абай. 

Районная полиция начала расследование по уголовной статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", ювенальные полицейские провели проверку.

"В отношении воспитателя А. возбуждено административное производство по части 1 статьи 127-1 КоАП "Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.

Также в отношении директора указанного детского сада подготовлено представление в управление образования области по части 3 административной статьи "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта", – прокомментировал начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Дополнительную информацию полиция предоставит по результатам вышеуказанных работ.

Тем временем в Комитете по охране прав детей Минпросвещения уточнили, что инцидент произошел в частном детсаду "Жания". Управления образования региона, изучив записи с камер видеонаблюдения, подтвердило факт.  

"На месте находятся представители территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры в отношении администрации детского сада. Вопрос находится на контроле Комитета по охране прав детей", – подытожили в ведомстве.

#уголовное дело #детсад #травмы #дошкольник

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