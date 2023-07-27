Ребенок проткнул арматурой ступню на детской площадке в Петропавловске

В городе Петропавловске кусок арматуры насквозь проткнул ступню 7-летнему ребенку. Мальчику понадобилась помощь медиков и спасателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям СКО, группу оперативно-спасательного отряда вызвала бригада скорой помощи.

Металлический прут мог срезать только гидрорезак. На это спасателям понадобилось несколько минут, после чего ребенка госпитализировали.

Арматура чудом не задела кости и связки. Мальчику успешно провели операцию.

«В нашей работе, а каких только ситуаций не случалось, такое произошло впервые. Бывало, снимали кольца с рук, открывали квартиры, спускаясь к окнам с крыши или верхних этажей многоэтажек, вызволяли пострадавших из покореженных в результате аварий автомобилей. Осенью прошлого года даже вытаскивали ногу 10-летнего мальчика из расщелины зажавшего ее дерева. Наши ребята всегда готовы оказать помощь в любой ситуации», – отметил руководитель спасательного подразделения Агыбай Нургужинов.