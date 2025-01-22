Реестр товаров казахстанского происхождения будет создан в Казахстане

Мажилис,Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Предприятия, состоящие в реестре, будут иметь доступ к участию в регулируемых закупках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис одобрил в первом чтении проект поправок по вопросам определения страны происхождения товаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Законопроект направлен на создание системы корректной идентификации казахстанских товаропроизводителей и производимых ими товаров, которая в последующем позволит повысить адресность оказания господдержки.

Одна из ключевых поправок регулирует создание реестра казахстанских товаропроизводителей. В этой новой государственной информсистеме будут содержаться сведения о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах.

Отмечается, что реестр призван заменить действующие сертификаты формы СТ-KZ и индустриальный сертификат. Товаропроизводители смогут подавать заявки на включение в реестр посредством личного кабинета. После цифровой верификации и оценки производства выездной комиссией Министерства промышленности и строительства с привлечением отраслевых госорганов и ассоциаций будет приниматься решение о включении или невключении товаропроизводителя в реестр.

«Таким образом планируется исключить случаи получения мер государственной поддержки «лжепроизводителями» либо производителями, не являющимися казахстанскими. То есть производители должны доказать, что они реально производят товар, а не импортируют готовую продукцию для продажи под маркой «Сделано в Казахстане», – пояснили в Мажилисе.

Предприятия, состоящие в реестре, будут иметь доступ к участию в регулируемых закупках.

Переходный период для действующих сертификатов формы «CT-KZ» и индустриальных сертификатов предлагается продлить до 1 января 2026 года. Законопроектом также впервые даются юридические определения товара казахстанского происхождения и казахстанского товаропроизводителя.

#товары #госзакупки #законопроект #реестр

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