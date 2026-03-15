Пока казахстанцы принимают участие в референдуме по новой Конституции, за ходом голосования внимательно следят независимые наблюдатели. На всех избирательных участках страны дежурят представители фонда «Ел Дауысы» – и уже с раннего утра фиксируют: процесс организован строго по закону, поток граждан высокий, массовых нарушений не выявлено, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Призываю всех не оставаться равнодушными к государственным изменениям и не забывать о своих избирательных правах», – отметила Элеонора Далабаева, наблюдатель от фонда «Ел Дауысы» на участке №17 в городе Кокшетау.

Высокая активность с первых минут

На участке №494 в Таразе наблюдатель Гаухар Сайлаухан отметила: работа комиссии полностью соответствует законодательству, каждый этап контролируется наблюдателями. С самого открытия участка избиратели активно приходят на голосование, образуются очереди, жители с интересом участвуют в процедуре. Первым пришедшим вручаются памятные сувениры, особое внимание уделяется гражданам, голосующим впервые.

Единый вывод наблюдателей

Независимые наблюдатели Элеонора Далабаева и Алия Салиева (Уральск 481) пришли к единому заключению: процесс голосования проходит честно и открыто. Обе призвали жителей города активно участвовать в референдуме – изменения в Конституции, по их мнению, касаются каждого.

Референдум проходит по всей стране

По всей территории Казахстана избирательные участки работают до 20:00. Процедура организована так, чтобы каждый гражданин мог безопасно и удобно реализовать свое право голоса. Независимые наблюдатели продолжают фиксировать ход голосования и оперативно информируют о любой критической ситуации, обеспечивая прозрачность процесса.