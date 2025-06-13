– Акмарал Шарипбаевна, здраво­охранение всегда в цент­ре общест­венного внимания. Хотелось бы обозначить важные результаты работы ведомства. Какие задачи были поставлены и что удалось

реализовать?

– С прошлого года мы начали системную трансформацию первичной медико-санитарной помощи, охватывающую все уровни – от законодательства до внедрения цифровых решений и новых клинических практик. Мы расширяем полномочия ВОП, внедряем принципы «врача для семьи». Для улучшения условий работы первичного звена пересмотрена система стимулирующего компонента, направленная на повышение мотивации работников, исключено обязательное требование по выезду врачей на дом к пациентам, создаются кабинеты неотложной помощи с мобильными бригадами, изменены маршруты оказания медпомощи в организациях ПМСП, где специалисты сестринского дела являются лицом первого контакта с пациентом.

Министерством пересмотрен и усилен сестринский функционал для проведения профилактических мероприятий, запланированных приемов, в ведении пациентов на динамическом наблю­дении. Это позволит врачам ПМСП полноценно заниматься пациентами и повышать свой профессиональный уровень. Запуск работы мобильных бригад и кабинетов неотложной помощи в организациях ПМСП позволит сократить количество обращений пациентов в стационар, повысит доверие населения к организациям первичной медико-санитарной помощи.

Запущены новые виды скринингов для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Развиваются центры компетенций по кардиологии, онкологии, эндокринологии и другим профилям для координации амбулаторной помощи и повышения доступности высококвалифицированных консультаций. В 2024 году их специалисты оказали помощь порядка 3,5 миллиона человек в стационарах, из них более 936 тысяч – дети. При этом проведено свыше 900 тысяч операций, в том чис­ле порядка 23,8 тысячи высокотехнологичных вмешательств.

В Казахстане несколько направлений медицины уже успешно конкурируют на международном уровне. В числе 22 лучших клиник мира – кардиохирургический и нейрохирургический национальные центры страны.

На сегодня Гамма-нож – золотой стандарт радиохирургичес­кого лечения – применяется в оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями головного мозга. Открыт один из центров, использующих протонную терапию, число которых в мире не превышает 100.

В стране широко развивается лечение онкологических заболеваний современной радионуклидной терапией. Итогом нашей деятельности является рост ожидаемой продолжительности жизни с 75,09 года в 2023 году до 75,44 в 2024-м.

– Вы упомянули скрининговые программы, насколько они эффективно себя показали, есть ли планы об их расширении, масштабировании?

– Существует несколько видов скринингов. Это рутинные скрининги для населения на предмет наличия болезни системы крово­обращения, сахарного диабета, глаукомы. До сегодняшнего дня онкологические скрининги в определенных возрастных группах были доступны только для застрахованного населения. После пересмотра пакетов на законодательном уровне они дос­тупны для всего населения, вне зависимости от статуса застрахованности, поскольку переходят из пакета ОСМС в ГОБМП. Это даст возможность проходить скрининги той части населения, которая сегодня остается еще вне системы страхования, а это более трех миллионов человек.

Что касается качества самих скринингов, для повышения их эффективности планируется внедрение центров координации онкоскрининга на уровне ПМСП с последующим дообследованием в онкоцентрах; расширение применения современных тестов – ВПЧ (для женщин 35–55 лет), гемокульт-теста, виртуальной колоноскопии; разработка и реали­зация программ ранней диагностики рака желудка, легких; также будет внедрен всеобщий скрининг на гепатиты B и C с последующим лечением и наблюдением. С третьего квартала запускаем скрининг на ранние мозговые нарушения для профилактики инсультов и инфарктов у мужчин. Кроме того, некоторые скрининги заменены на более высокоточные диагностические тес­ты. К примеру, включили анализ на гликированный гемоглобин, пересмотрели возможность дос­тупа скринингов по возрастам.

– За последний год существенно снизилась материнская и младенческая смертность в сравнении с предыдущим периодом. Что дало такой эффект, какие меры были приняты?

– В 2024 году утвержден План действий по развитию службы охраны здоровья матери и ребенка на 2024–2030 годы. Благодаря системным мерам по улучшению охраны здоровья беременных⁄рожениц показатель материнской смерт­ности в 2024 году снизился на 12% и достиг исторического минимума за годы независимости страны.

Во-первых, были пересмотрены 25 клинических протоколов по оказанию акушерско-гинекологической помощи. Мы впервые за 10 лет пошли на увеличение тарифов по службе родо­вспоможения, на 60% увеличены тарифы для физиологических и осложненных родов, для выхаживания детей, в том чис­ле с экстремально низкой массой тела.

В структуре младенческой смерт­ности врожденные пороки развития занимают второе место, и наши усилия были направлены на диагностику ВПР на ранних сроках беременности у женщин. За последний год было открыто 17 клиник одного дня на базе перинатальных центров страны, где мы сконцентрировали генетиков, акушеров-гинекологов, специалистов УЗИ, которые в течение двух-трех часов помогают мультидисциплинарно установить диагноз и дать дальнейшее заключение будущей маме.

Значительно усилена координация неонатальной службы в стране. Благодаря увеличению в среднем на 20% коечного фонда неонатальной хирургии на базе перинатальных центров ежегодно 1 500 новорожденных с ВПР получают оперативное лечение, из них 40% оперируются методом эндовидео­хирургии. Благодаря этому выживаемость младенцев повысилась до 93% после операций, а смертность от врож­денных пороков снизилась на 15%.

В прошлом году впервые в Казахстане внедрена фетальная медицина. Это малоинвазивные операции, позволяющие внутриутробно откорректировать ту или иную патологию. 87 детей у нас родились, получив этот вид помощи. Такой комплекс мер дает свои результаты в виде снижения материнской и младенческой смертности.

В феврале 2025 года утвержден новый стандарт педиатрической помощи. Наша цель – охватить каждого ребенка и беременную универсальным пакетом патронажа и треть – прогрессивным пакетом, 15% детей с нарушениями – мониторингом развития.

– Акмарал Шарипбаевна, как решается одна из хронических проблем здравоохранения – износ медицинской инфраструктуры? Особенно это касается сельских и отдаленных районов.

– Модернизация медицинской инфраструктуры, особенно в сельских и отдаленных районах, является одним из наших приоритетных направлений.

В настоящее время в рамках поручения Президента страны продолжается реализация нацио­нального проекта по модернизации сельского здраво­охранения. Он предусматривает строи­тельство недостающих врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов в тех селах, где их вообще не было или они устарели морально и физически.

Всего национальным проектом предус­мотрено строительство 655 объек­тов первичной медико-санитарной помощи, в рамках которого уже пост­роено 473 объекта ПМСП, планируется завершить в текущем году еще 182 объекта. Кроме того, продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня МЦРБ.

В рамках нацпроекта идет также обновление и оснащение сельских медицинских учреждений современным оборудованием, включая аппараты для диагностики, лабораторные устройства, системы для телемедицины. Это позволит сельским жителям получать качественные медицинские услуги на месте, не покидая родные села.

– Как обстоят дела в сфере лекарст­венного обеспечения населения, исполнения рекомендаций Высшей аудиторской палаты, данных по итогам последнего аудита?

– В целях повышения прозрачности ценообразования пересмотрены подходы к формированию предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия – исключены излишние расходы, снижены предельные цены на генерики до 30% от стоимости оригинальных препаратов.

Согласно анализу, ожидается снижение предельных цен в рамках ГОБМП и системе ОСМС на 19%, в оптовом и розничном сегментах – до 30% (свыше 90% лекарств, за исключением специфических и высокотехнологичных препаратов).

Сокращены сроки регистрации ЛС до 100 рабочих дней по принципу «единого окна». Внедрена ускоренная регистрация для стран с высокой регуляторной репутацией (США, страны Европейского союза, Великобритания, Япония) сроком не более 15 рабочих дней.

Принимаются меры по усилению мониторинга качества лекарственных средств посредством рискориен­тированного подхода к их отбору и с применением контроль­ного закупа. Введен законодательный запрет на оборот вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, на продажу энергетичес­ких напитков лицам до 21 года.

– Человеческий капитал в любой сфере – это фундамент, на котором строятся достижения и успехи. А в сфере здраво­охранения практичес­ки все зависит от личности врача. Какую поддержку получают сегодня медицинские работники на уровне государства?

– Совершенно верно. У врача в общест­ве особая роль, и наша профессия – это не просто база знаний и навыков, но и призвание, требующее большой ответственности, самоотдачи. Технологии, оборудование, лекарства – это важно. Но без человека в белом халате, который принимает решение, оказывает помощь, сопереживает, система работать не будет.

Президент Касым-Жомарт Токаев неиз­менно подчеркивает важность статуса врача в нашем обществе. В 2024 году был подпи­сан закон, направленный на повышение статуса, юридическую и финансовую защиту медицинских работников. Внедрена система их профессионального страхования.

Впервые в 2024 году по инициативе Главы государства присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» трем док­торам. Второй год мы чествуем победителей республиканского конкурса «Лучший в профессии». Каждый из них получает не только заслуженное признание, но и денежное вознаграждение в размере 500 МРП.

Врачи по остродефицитным специсельскую местност альностям, прибывающие на работу в ь на срок не менее пяти лет, получают единовременную выплату в размере 100 МЗП, или 8,5 миллиона тенге. Благодаря этим мерам по итогам прошлого года дефицит врачей снизился на 19%, среднего медицинского персонала – на 7%.

Для повышения качества медицинского образования внедряется дифференцированный размер грантов, повышен стипендиальный фонд обучающихся в медицинских колледжах и вузах. Создается система наставничест­ва и адаптации для молодых специалистов.

В 2025 году будут актуализированы программы повышения квалификации. В рамках увеличения укомплектованности кадрами будет усилена роль комиссий по распределению выпускников.

Накануне профессионального праздника от всей души поздравляю всех медицинских работников! Вы – опора системы здравоохранения, люди, на которых ежедневно возлагается огромная ответственность. Благодаря вашему труду, знаниям и милосердию миллионы казахстанцев получают шанс на выздоровление и жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, личного счастья и благо­получия!