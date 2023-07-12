Регионы-аутсайдеры по производству промышленной продукции назвал Смаилов

Он поручил до конца года принять меры по исправлению ситуации.

Фото пресс-службы Правительства РК

В ходе заседания Правительства премьер-министр Алихан Смаилов назвал регионы, где снизилось производство промышленной продукции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Зафиксировано снижение производства промышленной продукции в Актюбинской (на 8,4%), Карагандинской (7%), Кызылординской (1,7%) и Западно-Казахстанской областях (почти 1%). Инвестиции в основной капитал снизились в Северо-Казахстанской (на 1,9%) и Улытауской (0,7%) областях. До конца года данным регионам необходимо принять меры по исправлению ситуации", — сказал Алихан Смаилов.

Как он отметил, по итогам шести месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в Абайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, городах Алматы и Шымкент.

"По итогам первого полугодия рост ВВП в реальном выражении составил 5%. Основной вклад внесли отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, строительство и сфера услуг", — добавил глава Кабмина.

Глава Правительства обозначил, что до конца года необходимо обеспечить достижение не менее 5%-го роста экономики, что станет фактором дальнейшего улучшения качества жизни населения. В этой связи он отметил необходимость усилить работу по диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест.

По его словам, в условиях глобальной конкуренции за инвестиции также требуется усилить работу по привлечению стратегических инвесторов. Причем с каждым из них нужно осуществлять прямую работу на каждом этапе взаимодействия.