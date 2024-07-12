Рекорд по продаже билетов установили Олимпийские игры в Париже

До начала соревнований осталось две недели

Фото: olympic.kz

Олимпийские игры в Париже уже установили рекорд продаж билетов. Больше 8,5 млн гостей купили билеты на спортивные состязания за две недели до церемонии открытия парижской Олимпиады, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Часы обратного отсчета у подножия Эйфелевой башни показывают, что до старта Олимпийских игр осталось чуть больше 15 дней, однако для спортсменов они начнутся немного раньше. На 18 июля назначено прибытие первых атлетов в Олимпийскую деревню. Казахстанские спортсмены начнут прибывать в Париж уже 20 июля.

Париж сегодня напоминает огромную строительную площадку: вдоль Сены, на которой пройдет церемония открытия, выставлены заборы. На ключевые достопримечательности приходится любоваться из-за ограждений. С площади Трокадеро, главной смотровой площадки, Эйфелеву башню видно сквозь временный стадион, на котором всё еще идут подготовительные работы.

«Мы находимся, я бы сказал, на 90-95% доработки по всей структурной части. Мы в процессе завершения, небольшие последние штрихи, чтобы приветствовать людей в хороших условиях. Остается работа по прокладке кабелей, оптоволокна. На данный момент мы идем по графику и планируем вовремя начать принимать гостей», - рассказал директор мероприятий на Марсовом поле Огюстен Нешад.

Также стало известно, чем будут питаться спортсмены, участвующие в Олимпийских играх. Как отмечается, у них будет возможность выбирать из более чем 40 блюд ежедневно, при этом больше половины из них – вегетарианские.

С этой недели в Олимпийской и Паралимпийской деревнях уже открыли ресторан, рассчитанный на 3,5 тыс. персон. Заведение работает круглосуточно, без выходных.

Зрителям Олимпийских игр также предложат альтернативные блюда без мяса. Организаторы уверены, что это решение получит положительный отклик, особенно среди молодёжи.

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля. Церемония открытия впервые в истории этого международного состязания пройдет на воде. Игры запомнятся и новыми дисциплинами, такими как брейк-данс.

Половина представленных атлетов – женского пола, это тоже станет одним из достижений парижской Олимпиады, добавил телеканал.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев уже вручил Государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.