Казахстан впервые выступит на Олимпийских играх в брейкинге

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейкинге. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Квоту спортсмен завоевал по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. Закиров дошел до финала, где показал второй результат, уступив би-бою Lee из Нидерландов. Третье место занял Hong10 из Южной Кореи.

В сумме по итогам двух этапов квалификационной серии Амир набрал 71 очко (на старте в Шанхае он стал 15-м). В общем зачете казахстанский би-бой занял шестое место, что и позволило ему взять путевку.

В НОК отметили, что брейкинг впервые попал в олимпийскую соревновательную программу. Таким образом, квота Закирова является исторической. Он станет первым казахстанцем, кто представит страну на Играх в этом виде спорта.

 

#олимпиада #победа #впервые #брейкинг #квота #Амир Закиров

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